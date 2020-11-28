71-летняя Алла Пугачева удивила подписчиков неувядающей молодостью: селфи из бани

28 ноября 2020 16:00 Катерина Даниленко
71-летняя Алла Пугачева удивила подписчиков неувядающей молодостью: селфи из бани
Певица Алла Пугачева
социальная сеть Instagram

Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа.

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Примадонна редко делится снимками в соцсетях, знаменитость чаще всего можно увидеть в аккаунте ее мужа Максима Галкина. Шоумен с радостью публикует забавные видео с детьми и хвастается всегда молодой женой. В этот раз и сама певица решила опубликовать в своем микроблоге селфи, где похвасталась естественной красотой, без косметики и фильтров.

Исполнительница устроила себе отдых в бане, откуда и поделилась жизнерадостным фото. В кадре она позирует без грамма макияжа, в банном халате с панамой на голове.

Всем, у кого сегодня банный день. С легким паром,
‒ обратилась к подписчикам Пугачева.

Алла Пугачева / социальная сеть Instagram

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Фолловеры рассыпались в комплиментах, комментируя новое селфи Пугачевой. Они отметили, что возраст над артисткой не властен: «Вот это я понимаю ‒ натуральная красота», «Алла Борисовна, Вы прекрасны», «Сейчас только поняла, что Ваша дочь Лиза очень на Вас похожа», «Алла Борисовна, слов нет, до чего же хороша! Оставайтесь, такой же, подольше! Любим, ценим, от всего сердца!», «Что сейчас, что 10 лет назад».

Напомним,

 

 

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