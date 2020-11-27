Анита Луценко рассказала о смерти любимого человека: Оказалось, что у него четвертая стадия рака

27 ноября 2020 19:50 Юлия Крутиева
Анита Луценко рассказала о смерти любимого человека: Оказалось, что у него четвертая стадия рака

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась очень личной историей.

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Ведущая проекта "Зважені та щасливі", фитнес-тренер Анита Луценко стала гостьей авторской программы Маши Ефросининой "Экзамен". Во время беседы с телеведущей Анита впервые позволила себе рассказать о смерти близкого человека.

Речь идет об администраторе проекта «Зважені та щасливі», с которым у Луценко были отношения. Однако на тот момент они расстались. Но после услышанного у Аниты была длительная депрессия.

Это было где-то 5-7 лет назад. Мы снимали второй или третий сезон «Зважених…». Мне сказали, что человек, которого я любила, – умер…На тот момент это уже был не совсем мой любимый человек. Мы расстались, но абсолютно классно, друзьями. Это был администратор «Зважених та щасливих» Виталя. Он был супер поддержкой мне на первом сезоне… Через месяц после того, как мы расстались, оказалось, что у него четвертая стадия рака. Молодой, красивый и вдруг… все. Я даже сначала не поверила. Я себя корю за это.

Также фитнес-тренер в интервью рассказала, почему не показывает публике своего мужа Александра. Как оказалось, он не любит публичности, а сама Анита боится сглаза.

Напомним,

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