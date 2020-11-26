9-месячная дочь Миллы Йовович порадовала маму своими первыми шагами
Актриса Милла Йовович поделилась успехами своей дочери Ошин Ларк Эллиот.
В этот раз 44-летняя звезда показала подписчикам своего Инстаграм видео с участием дочери Ошин Ларк Эллиот, рассказав о ее очередных успехах.
Первые шаги малыша – самое значимое событие для любого родителя. Милла также с нетерпением ждала, когда ее 9-месячная дочь пойдет. И вот это на днях случилось.
Йовович даже повезло запечатлеть это важное событие на камеру. На видео Ошин сначала держится за угол дивана, а спустя мгновение делает шаги навстречу маме.
Теперь это официально! Девочка Оси теперь малыш! – подписала видео актриса.
Кроме Ошин Ларк Эллиот в семье Йовович и ее супруга Пола Андерсона подрастает двое замечательных детей – 13-летняя Эвер и 5-летняя Дэшиел.
Напомним,