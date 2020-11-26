9-месячная дочь Миллы Йовович порадовала маму своими первыми шагами

26 ноября 2020 13:50 Юлия Крутиева
9-месячная дочь Миллы Йовович порадовала маму своими первыми шагами
Актриса Милла Йовович
Fotobank / GettyImages

Актриса Милла Йовович поделилась успехами своей дочери Ошин Ларк Эллиот.

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По сравнению с множеством звезд Милла Йовович не скрывает подробностей своей личной жизни и регулярно радует поклонников фотографиями из семейного архива.

В этот раз 44-летняя звезда показала подписчикам своего Инстаграм видео с участием дочери Ошин Ларк Эллиот, рассказав о ее очередных успехах.

Первые шаги малыша – самое значимое событие для любого родителя. Милла также с нетерпением ждала, когда ее 9-месячная дочь пойдет. И вот это на днях случилось.

Йовович даже повезло запечатлеть это важное событие на камеру. На видео Ошин сначала держится за угол дивана, а спустя мгновение делает шаги навстречу маме.

Теперь это официально! Девочка Оси теперь малыш! – подписала видео актриса.

Дочь Миллы Йовович Ошин Ларк Эллиот / instagram.com/millajovovich

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Младшая наследница сделала первые шаги довольно смело, чем безумно порадовала всю свою семью. Успех девочки встретили аплодисментами.

Кроме Ошин Ларк Эллиот в семье Йовович и ее супруга Пола Андерсона подрастает двое замечательных детей – 13-летняя Эвер и 5-летняя Дэшиел.

Милла Йовович с дочками / instagram.com/millajovovich

Напомним,

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