Макс Барских устроил обнаженную фотосессию во время отдыха в Египте
Певец Макс Барских удивил провокационным поступком.
Сейчас артист продолжает наслаждаться отдыхом в Египте, куда он отправился месяц назад. Но если до этого Макс публиковал лишь фото местных достопримечательностей, то сегодня ночью он решил поразить своих поклонников. 30-летний музыкант разместил в своем Инстаграм-сториз фотографию, на которой показал себя практически полностью обнаженным.
Публика подхватила публикацию Макса и активно репостила себе в сториз обнаженного певца, восхищаясь его телом.
Напомним,