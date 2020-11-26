Макс Барских устроил обнаженную фотосессию во время отдыха в Египте

Певец Макс Барских удивил провокационным поступком.

Утро четверга началось не только с откровенных фотографий 51-летней певицы Дженнифер Лопес в Инстаграм, но и со смелого снимка в блоге певца Макса Барских.

Сейчас артист продолжает наслаждаться отдыхом в Египте, куда он отправился месяц назад. Но если до этого Макс публиковал лишь фото местных достопримечательностей, то сегодня ночью он решил поразить своих поклонников. 30-летний музыкант разместил в своем Инстаграм-сториз фотографию, на которой показал себя практически полностью обнаженным.

Певец Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Барских устроил фотосессию в ванной своего номера в отеле. В кадре певец позировал в одном лишь белоснежном халате, который едва прикрывал его интимные места.

Публика подхватила публикацию Макса и активно репостила себе в сториз обнаженного певца, восхищаясь его телом.

Напомним,