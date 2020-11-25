Наталья Мосейчук – о предложении мужа, городе детства, как попала в Киев и на телевидение: фото из личного архива

Наталья Мосейчук, популярная телеведущая, которая сообщает всей стране новости ТСН и по четвергам ведет прямые эфиры политических баталий "Право на владу" на 1+1.

В выпуске программы «Життя відомих людей» Наталья Мосейчук эксклюзивно рассказала о впечатлениях от образа рыцаря в шоу Маскарад и поделилась секретными воспоминаниями из личной жизни. Такой Наталью вы редко увидите.

Скромная и строгая телезвезда впервые показала архивные фото родителей и брата и вспомнила свое 1 сентября в первом классе. В школу она пошла в 80-м году в венгерском городе Эстергом, их семья папы-военного как раз переехала туда из Туркменистана.

Семья Натальи Мосейчук

В школу Наталью повела ее первая учительница – Анна Николаевна Петрусенко, по совместительству – родная мама. Старший на семь лет брат Саша по просьбе мамы, помогал сестре учить английский.

Наталья Мосейчук с родителями

Обучение в школе Наталья совмещала с получением музыкального образования – закончила музыкальную школу по классу фортепиано. От мамы у телеведущей голос меццо-сопрано, который во всей красе Мосейчук продемонстрировала на сцене шоу Маскарад, исполнив в образе Рыцаря украинскую народную песню Цвіте терен.

Наталья Мосейчук в шоу Маскарад

Переезд в столицу в сложные 90-е дался ведущей нелегко.

Речь шла не о покорении столицы, а о хлебе насущном. Просто заработать, – поделилась Наталья.

В Киеве, по специальности учитель иностранного языка, из-за отсутствия прописки тогда устроится никак не могла. И наконец попала на телевидение (!) – студенческий опыт в качестве подработки на Житомирском ТВ пригодился.

Но из-за декрета, развитие карьеры приостановилось...

Помню, зашла к генеральному директору на ЮТАР, а он говорит: «Ваше место занято». Рыдала тогда над сыном, не потому, что я не на телевидении, а потому, что нет денег, – призналась Наталья Мосейчук.

Но потом все завертелось и... в конце концов Наталья оказывается на 1+1! Не дожидаясь приглашения – в справочнике – желтых страницах – находит номер и звонит.

Звоню и говорю: я ведущая, Наталья Мосейчук, спрашиваю о вакансии: редактор, ведущая, журналист, – вспоминает Наталья Мосейчук.

Наталье ответил сам генеральный продюсер телеканала – и уже на следующий день он представил Мосейчук шефредактору как телевизионную ведущую.

В то же время судьба сводит Наталью с ее нынешним мужем Ильей – с которым на самом деле она была знакома давно. Сначала он казался ей надменным. Но настойчивый финансист растопил сердце звезды.

Правда, предложение будущий муж сделал не любимой, а ее родителям.

Он попросил сбегать на кухню за компотом. Когда вернулась, Илья Иванович им говорит: «Я бы хотел жениться на вашей дочери», – поделилась воспоминаниями Наталья Мосейчук.

В ЗАГС пара тоже попала интересно:

Мы просто ехали мимо, зашли туда, – вспоминает Наталья. – Расписались, вышли и я говорю: «Я на работу опаздываю».

Специально для ЖВЛ, хотя это и не вошло в телевизионную версию, – Наталья поделилась фотографиями кота редкой породы Мейн-кун, которого подарила родителям.

По паспорту он Цезарь. Родители переименовали его и стали называть Жан. Чтобы ласково можно было говорить Жанчик. Он еще маленький - 4,5 месяца. Но в силу специфики породы выглядит великаном.

Кот Жан, породы Мейн-кун

Профессию педагога Наталья все же не оставляет и реализует призвание в социальном образовательном проекте Право на освіту, открывая школы в больницах, и 4 года будучи куратором премии для лучших учителей Global Teacher Prize Ukraine.

Своим детям дает свободу в получении знаний и признается:

Своих детей учить нельзя. Портятся отношения. И поняла я это во время пандемии и карантина. Когда Матвей учился дистанционно.

А что для Натальи счастья - она ​​знает точно:

Счастье в детях. Сейчас история уже о них.

Напомним,