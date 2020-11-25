Наталья Мосейчук – о предложении мужа, городе детства, как попала в Киев и на телевидение: фото из личного архива
Наталья Мосейчук, популярная телеведущая, которая сообщает всей стране новости ТСН и по четвергам ведет прямые эфиры политических баталий "Право на владу" на 1+1.
Скромная и строгая телезвезда впервые показала архивные фото родителей и брата и вспомнила свое 1 сентября в первом классе. В школу она пошла в 80-м году в венгерском городе Эстергом, их семья папы-военного как раз переехала туда из Туркменистана.
В школу Наталью повела ее первая учительница – Анна Николаевна Петрусенко, по совместительству – родная мама. Старший на семь лет брат Саша по просьбе мамы, помогал сестре учить английский.
Переезд в столицу в сложные 90-е дался ведущей нелегко.
Речь шла не о покорении столицы, а о хлебе насущном. Просто заработать, – поделилась Наталья.
Но из-за декрета, развитие карьеры приостановилось...
Помню, зашла к генеральному директору на ЮТАР, а он говорит: «Ваше место занято». Рыдала тогда над сыном, не потому, что я не на телевидении, а потому, что нет денег, – призналась Наталья Мосейчук.
Но потом все завертелось и... в конце концов Наталья оказывается на 1+1! Не дожидаясь приглашения – в справочнике – желтых страницах – находит номер и звонит.
Звоню и говорю: я ведущая, Наталья Мосейчук, спрашиваю о вакансии: редактор, ведущая, журналист, – вспоминает Наталья Мосейчук.
В то же время судьба сводит Наталью с ее нынешним мужем Ильей – с которым на самом деле она была знакома давно. Сначала он казался ей надменным. Но настойчивый финансист растопил сердце звезды.
Правда, предложение будущий муж сделал не любимой, а ее родителям.
Он попросил сбегать на кухню за компотом. Когда вернулась, Илья Иванович им говорит: «Я бы хотел жениться на вашей дочери», – поделилась воспоминаниями Наталья Мосейчук.
В ЗАГС пара тоже попала интересно:
Мы просто ехали мимо, зашли туда, – вспоминает Наталья. – Расписались, вышли и я говорю: «Я на работу опаздываю».
Специально для ЖВЛ, хотя это и не вошло в телевизионную версию, – Наталья поделилась фотографиями кота редкой породы Мейн-кун, которого подарила родителям.
По паспорту он Цезарь. Родители переименовали его и стали называть Жан. Чтобы ласково можно было говорить Жанчик. Он еще маленький - 4,5 месяца. Но в силу специфики породы выглядит великаном.
Своим детям дает свободу в получении знаний и признается:
Своих детей учить нельзя. Портятся отношения. И поняла я это во время пандемии и карантина. Когда Матвей учился дистанционно.
А что для Натальи счастья - она знает точно:
Счастье в детях. Сейчас история уже о них.
Напомним,