Джордж Клуни рассказал, какой "ужасный" розыгрыш ему устроил Брэд Питт
Несмотря на то, что эта курьезная ситуация случилась более 10 лет назад, Джордж Клуни ее запомнил надолго.
В период съемок Питт разослал всем местным жителям города Комо (Италия) и расклеил по всей местности листовки, в которых говорилось:
Просьба обращаться к Джорджу Клуни только как к мистеру Клуни или называть его Дэнни Оушен, потому что так зовут его героя. И не смотрите ему прямо в глаза.
Дьявол! Джордж Клуни – дьявол, – писали они, рассказывает Клуни.
Однако голливудский актер все это так не оставил. В интервью он также признался, что позже он своему коллеге Брэду Питту за эту выходку отомстил:
Ужасная история, за которую я ему позже отомстил.
Напомним,