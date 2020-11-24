Джордж Клуни рассказал, какой "ужасный" розыгрыш ему устроил Брэд Питт

24 ноября 2020 13:24 Юлия Крутиева
Джордж Клуни рассказал, какой
Брэд Питт и Джордж Клуни
Fotobank / GettyImages

Несмотря на то, что эта курьезная ситуация случилась более 10 лет назад, Джордж Клуни ее запомнил надолго.

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59-летний голливудский актер Джордж Клуни в интервью изданию GQ рассказал, как однажды стал героем розыгрыша своего коллеги Брэда Питта. Случилось это все во время съемок фильма "12 друзей Оушена", где оба были героями картины.

В период съемок Питт разослал всем местным жителям города Комо (Италия) и расклеил по всей местности листовки, в которых говорилось:

Просьба обращаться к Джорджу Клуни только как к мистеру Клуни или называть его Дэнни Оушен, потому что так зовут его героя. И не смотрите ему прямо в глаза.

Брэд Питт и Джордж Клуни / Fotobank / GettyImages

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Местные СМИ, которые хорошо знали Джорджа Клуни, так как он несколько лет он прожил в том городе, – сразу отреагировали на сообщение в листовках:

Дьявол! Джордж Клуни – дьявол, – писали они, рассказывает Клуни.

Однако голливудский актер все это так не оставил. В интервью он также признался, что позже он своему коллеге Брэду Питту за эту выходку отомстил:

Ужасная история, за которую я ему позже отомстил.

Напомним, 

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