Надежда Мейхер впервые за долгое время показала сына: как выглядит 18-летний парень
22 ноября состоялся тринадцатый прямой эфир «Танців з зірками», который уже вошел в истории шоу.
Во-вторых, в такой ответственный вечер участников пришли поддержать их родные. Среди них оказался и сын Надежды Мейхер Игорь, которого певица практически не показывала публике.
Во время интервью с Юрием Горбуновым Игорь признался, что очень волнуется за маму и радуется всем ее успехам. Парень рассказал что она оттачивает свое мастерство не только на репетициях, но и дома.
18-летний Игорь переживает за маму. Каждый день думает о ней: как же она себя чувствует, не устала ли она. И, конечно же, сын желает видеть ее победительницей проекта «Танці з зірками-2020».
Напомним,