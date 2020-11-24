Надежда Мейхер впервые за долгое время показала сына: как выглядит 18-летний парень

24 ноября 2020 12:54 Юлия Крутиева
Надежда Мейхер впервые за долгое время показала сына: как выглядит 18-летний парень
Певица Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher

22 ноября состоялся тринадцатый прямой эфир «Танців з зірками», который уже вошел в истории шоу.

Читайте такжеАнна Семенович готова стать мамой: заморозила яйцеклетки и ищет отца своему будущему ребенку
Во-первых, в этот вечер на паркете «Танців з зірками» звезды исполнили танец с ведущими Юрием Горбуновыми Тиной Кароль.

Надежда Мейхер на паркете / пресс-служба канала 1+1

Во-вторых, в такой ответственный вечер участников пришли поддержать их родные. Среди них оказался и сын Надежды Мейхер Игорь, которого певица практически не показывала публике.

Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински: сразу 3 участницы покинули проект в 6 выпуске от 23.11.2020
Несмотря на то, что парню не удалось выйти на паркет с мамой во время семейного вечера, Игорь не упустил возможность поддержать ее за кулисами в полуфинале.

Во время интервью с Юрием Горбуновым Игорь признался, что очень волнуется за маму и радуется всем ее успехам. Парень рассказал что она оттачивает свое мастерство не только на репетициях, но и дома.

Сын Надежды Мейхер с ведущими «Танців з зірками» / кадр из видео

18-летний Игорь переживает за маму. Каждый день думает о ней: как же она себя чувствует, не устала ли она. И, конечно же, сын желает видеть ее победительницей проекта «Танці з зірками-2020».

Сын Надежды Мейхер Игорь / кадр из видео

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Надежда Мейхер социальные сети новости Танці з зірками Танці з зірками-2020

Материалы по теме

Вновь громкий скандал: Жена Владимира Остапчука записала эмоциональное обращение к его бывшей жене
Новости

Вновь громкий скандал: Жена Владимира Остапчука записала эмоциональное обращение к его бывшей жене
Джордж Клуни рассказал, какой "ужасный" розыгрыш ему устроил Брэд Питт
Новости

Джордж Клуни рассказал, какой "ужасный" розыгрыш ему устроил Брэд Питт
Супермама 2 сезон: участницей реалити станет мама-экстрасенс Рубина Цыбульская
Анонсы на ТВ

Супермама 2 сезон: участницей реалити станет мама-экстрасенс Рубина Цыбульская
Тыквенные оладьи по рецепту судьи МастерШеф Владимира Ярославского
Еда и рецепты

Тыквенные оладьи по рецепту судьи МастерШеф Владимира Ярославского

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK