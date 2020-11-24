Надежда Мейхер впервые за долгое время показала сына: как выглядит 18-летний парень

22 ноября состоялся тринадцатый прямой эфир «Танців з зірками», который уже вошел в истории шоу.

Во-первых, в этот вечер на паркете «Танців з зірками» звезды исполнили танец с ведущими Юрием Горбуновыми Тиной Кароль.

Надежда Мейхер на паркете / пресс-служба канала 1+1

Во-вторых, в такой ответственный вечер участников пришли поддержать их родные. Среди них оказался и сын Надежды Мейхер Игорь, которого певица практически не показывала публике.

Несмотря на то, что парню не удалось выйти на паркет с мамой во время семейного вечера, Игорь не упустил возможность поддержать ее за кулисами в полуфинале.

Во время интервью с Юрием Горбуновым Игорь признался, что очень волнуется за маму и радуется всем ее успехам. Парень рассказал что она оттачивает свое мастерство не только на репетициях, но и дома.

Сын Надежды Мейхер с ведущими «Танців з зірками» / кадр из видео

18-летний Игорь переживает за маму. Каждый день думает о ней: как же она себя чувствует, не устала ли она. И, конечно же, сын желает видеть ее победительницей проекта «Танці з зірками-2020».

Сын Надежды Мейхер Игорь / кадр из видео

Напомним,