Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 6 выпуске от 23.11.2020
Шестой выпуск модельного реалити Нового канала закончился тремя уходами и одним возвращением.
Мы прошли экватор проекта и оценивали работу девушек не только за прошедшую неделю, но и за все предыдущие, – объяснила ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Те, кто не смог за шесть недель профессионально вырасти на проекте, покинули нас.
Первой вердикт услышала Софи Беридзе, которая так и не смогла построить свой новый образ на реалити.
На неделе ребрендинга мы увидели желание Софи доказать, что старого образа больше нет. Но на четвертой неделе она снова вернулась к привычному амплуа клоунессы. На неделе работы с заказчиком она справилась только с одним испытанием, – отметила Алла Костромичева. – Хочу, чтобы Софи продолжала работать над собой, никогда не останавливалась и менялась больше внутренне, потому что внешне она уже прекрасна.
Вслед за ней неожиданно для всех проект покинула Вика Рогальчук.
В первую неделю Вика очень ярко стартовала и показывала хорошие результаты. Но на четвертой произошел резкий спад с лидеров сразу в аутсайдеры. Эта неделя тоже была провальной для нее. Вика ушла, потому что не смогла дотянуть свою мотивацию до конца, – отметила ведущая Нового канала.
Замкнула троицу аутсайдеров Амина Досымбаева, которая так и не смогла до конца раскрыться.
Представьте себе трехлетнего ребенка, который потерял маму в торговом центре. На испытаниях Амина иногда выглядела точно так же. А в последних фотосессиях вообще не попадала в настроение, которое надо было показать, – отметил эксперт Сергей Никитюк.
В итоге борьбу за победу в проекте продолжили семь девушек: Таня Брык, Ира Мойсак, Саша Литвин, Арина Любителева, Саша Кугат, Марго Верховцева и выбывшая участница, которую вернули на проект. Кто это – узнаете уже в следующем выпуске. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!
Напомним,