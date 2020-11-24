Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 6 выпуске от 23.11.2020

24 ноября 2020 11:25 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 6 выпуске от 23.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 6 выпуске от 23.11.2020
пресс-служба Нового канала

Шестой выпуск модельного реалити Нового канала закончился тремя уходами и одним возвращением.

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Финал шестой недели на проекте «Супер Топ-модель по-украински», который Новый канал показывает по понедельникам, шокировал всех. Ведь во время церемонии выгона модельное реалити покинули сразу три девушки!

Мы прошли экватор проекта и оценивали работу девушек не только за прошедшую неделю, но и за все предыдущие, – объяснила ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Те, кто не смог за шесть недель профессионально вырасти на проекте, покинули нас.

Первой вердикт услышала Софи Беридзе, которая так и не смогла построить свой новый образ на реалити.

На неделе ребрендинга мы увидели желание Софи доказать, что старого образа больше нет. Но на четвертой неделе она снова вернулась к привычному амплуа клоунессы. На неделе работы с заказчиком она справилась только с одним испытанием, – отметила Алла Костромичева. – Хочу, чтобы Софи продолжала работать над собой, никогда не останавливалась и менялась больше внутренне, потому что внешне она уже прекрасна.

Вслед за ней неожиданно для всех проект покинула Вика Рогальчук.

В первую неделю Вика очень ярко стартовала и показывала хорошие результаты. Но на четвертой произошел резкий спад с лидеров сразу в аутсайдеры. Эта неделя тоже была провальной для нее. Вика ушла, потому что не смогла дотянуть свою мотивацию до конца, – отметила ведущая Нового канала.

Замкнула троицу аутсайдеров Амина Досымбаева, которая так и не смогла до конца раскрыться.

Представьте себе трехлетнего ребенка, который потерял маму в торговом центре. На испытаниях Амина иногда выглядела точно так же. А в последних фотосессиях вообще не попадала в настроение, которое надо было показать, – отметил эксперт Сергей Никитюк.

В итоге борьбу за победу в проекте продолжили семь девушек: Таня Брык, Ира Мойсак, Саша Литвин, Арина Любителева, Саша Кугат, Марго Верховцева и выбывшая участница, которую вернули на проект. Кто это – узнаете уже в следующем выпуске. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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