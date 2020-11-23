Супер Топ-модель по-украински: участницы прыгнули в одежде в стеклянный куб с водой

Известный украинский режиссер Алан Бадоев стал приглашенным экспертом модельного реалити Нового канала Супер Топ-модель по-украински.

Производство одежды – промышленность, которая вызывает 20% загрязнений воды на планете. По прогнозам Greenpeace, к 2025 году человечество будет тратить на одежду 2,1 триллиона долларов ежегодно. Это приведет к еще большему загрязнению воды и атмосферы, а в конце концов – к глобальному потеплению и гибели живых существ на планете. Эту тему подняли в свежем выпуске проекта «Супер Топ-модель по-украински» , который Новый канал показывает по понедельникам.

Fast fashion – это стратегия производства, которая за короткое время изготавливает большие партии дешевой одежды. Это масс-маркет, который захватил весь мир. Как мы знаем, у каждой медали есть обратная сторона – чрезмерное потребление очень засоряет нашу планету. Мне бы очень хотелось, чтобы каждая из девушек относилась к моде ответственно, – отметила эксперт реалити Соня Плакидюк.

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020) / пресс-служба

Чтобы донести до зрителей, насколько важно осознанно относиться к потреблению вещей, участницы проекта снялись в социальном ролике. А его режиссером стал Алан Бадоев – приглашенный звездный эксперт недели.

Мы снимали ролик, в котором модели олицетворили природу. Задумка такова: девушка попадает в океан с огромным количеством одежды – это сети, которые она должна разорвать, чтобы освободиться, – объяснил идею Алан. – Прежде всего, надо прыгнуть в куб с водой. Дальше – начать красиво двигаться и срывать с себя всю лишнюю одежду, репрезентовать идею того, как природа пытается освободиться из сетей. При этом лицо не должно делать гримасы. Финал снимался краном сверху над кубом. Это момент освобождения – первый глоток воздуха.

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020) / пресс-служба

Кто из девушек лучше всего справился с заданием, а кто – покинет проект, узнаете уже сегодня. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,