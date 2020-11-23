Супер Топ-модель по-украински: участницы прыгнули в одежде в стеклянный куб с водой
Известный украинский режиссер Алан Бадоев стал приглашенным экспертом модельного реалити Нового канала Супер Топ-модель по-украински.
Fast fashion – это стратегия производства, которая за короткое время изготавливает большие партии дешевой одежды. Это масс-маркет, который захватил весь мир. Как мы знаем, у каждой медали есть обратная сторона – чрезмерное потребление очень засоряет нашу планету. Мне бы очень хотелось, чтобы каждая из девушек относилась к моде ответственно, – отметила эксперт реалити Соня Плакидюк.
Мы снимали ролик, в котором модели олицетворили природу. Задумка такова: девушка попадает в океан с огромным количеством одежды – это сети, которые она должна разорвать, чтобы освободиться, – объяснил идею Алан. – Прежде всего, надо прыгнуть в куб с водой. Дальше – начать красиво двигаться и срывать с себя всю лишнюю одежду, репрезентовать идею того, как природа пытается освободиться из сетей. При этом лицо не должно делать гримасы. Финал снимался краном сверху над кубом. Это момент освобождения – первый глоток воздуха.
Кто из девушек лучше всего справился с заданием, а кто – покинет проект, узнаете уже сегодня. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.
Напомним,