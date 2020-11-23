Умерла звезда сериала "Дикая Роза" Малени Моралес: известна причина смерти
Минувшие выходные принесли печальную новость для поклонников сериала «Дикая Роза».
Трагедия случилась утром 21 ноября. Об этом сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики на своей странице в Твиттере. Причина смерти – онкологическое заболевание.
Для поклонников Малени эта новость стала шоком. Еще в сентябре 2019 года муж актрисы, режиссер и актер Отто Сиргит заявил, что актрисе удалось победить рак.
Мален умерла рано утром, она долго болела, перенесла операцию, химиотерапию, лучевую терапию, - рассказывает Сиргит. - Это было сочетание разных вещей. Очень тяжелых для ее легких, и она умерла.
Напомним,