Умерла звезда сериала "Дикая Роза" Малени Моралес: известна причина смерти

Минувшие выходные принесли печальную новость для поклонников сериала «Дикая Роза».

После продолжительной болезни ушла из жизни мексиканская актриса Малени Моралес, которая знакома зрителям по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза"

Трагедия случилась утром 21 ноября. Об этом сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики на своей странице в Твиттере. Причина смерти – онкологическое заболевание.

Для поклонников Малени эта новость стала шоком. Еще в сентябре 2019 года муж актрисы, режиссер и актер Отто Сиргит заявил, что актрисе удалось победить рак.

Актриса Малени Моралес / социальная сеть Twitter

О кончине любимой Отто рассказал телеканалу «Televisa Espectáculos». К сожалению, легкие Моралес не выдержали операций и химиотерапий.

Мален умерла рано утром, она долго болела, перенесла операцию, химиотерапию, лучевую терапию, - рассказывает Сиргит. - Это было сочетание разных вещей. Очень тяжелых для ее легких, и она умерла.

Напомним,