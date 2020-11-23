Умерла звезда сериала "Дикая Роза" Малени Моралес: известна причина смерти

23 ноября 2020 13:16 Юлия Крутиева
Умерла звезда сериала
Актриса Малени Моралес
кадр из видео

Минувшие выходные принесли печальную новость для поклонников сериала «Дикая Роза».

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После продолжительной болезни ушла из жизни мексиканская актриса Малени Моралес, которая знакома зрителям по сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза"

Трагедия случилась утром 21 ноября. Об этом сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики на своей странице в Твиттере. Причина смерти – онкологическое заболевание.

Для поклонников Малени эта новость стала шоком. Еще в сентябре 2019 года муж актрисы, режиссер и актер Отто Сиргит заявил, что актрисе удалось победить рак. 

Актриса Малени Моралес / социальная сеть Twitter
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О кончине любимой Отто рассказал телеканалу «Televisa Espectáculos». К сожалению, легкие Моралес не выдержали операций и химиотерапий.

Мален умерла рано утром, она долго болела, перенесла операцию, химиотерапию, лучевую терапию, - рассказывает Сиргит. - Это было сочетание разных вещей. Очень тяжелых для ее легких, и она умерла.

Напомним,

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