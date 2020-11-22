Танці з зірками-2020: Леся Никитюк появилась в прямом эфире шоу полностью лысой
22 ноября 2020 21:57
Юлия Крутиева
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
22 ноября на телеканале 1+1 состоялся полуфинал проекта "Танці з зірками".
На этой неделе ведущие шоу "Танці з зірками"
помогали парам получить высокие баллы от судей и зрителей. Так, Тина Кароль исполнила румбу вместе с рок-дивой Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, Юрий Горбунов продемонстрировал квикстеп с актрисой Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком, а вот ведущий балкона Олег Винник танцевал танго вместе с «черной пантерой» Сантой Димопулос и Максом Леоновым.
Четвертым приглашенным судьей шоу в 13 выпуске стала эпатажная ведущая и участница «Танців з зірками-2» Леся Никитюк. И эпатировать телеведущая решила с самого начала эфира.
Леди Ле заявила, что в этот вечер она появилась в собирательном образе: с черной душой и строгостью Кати Кухар, с маленькой пенсией Григория Чапкиса, вынув деньги из декольте, и от Влада Ямы ей досталась шевелюра, верней ее отсутствие.
Леся Никитюк сорвала парик блондинки и предстала перед судьями шоу, ведущими и телезрителями полностью лысой. Очень неожиданно было увидеть ведущую Нового канала без волос.
Напомним,