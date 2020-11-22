Танці з зірками-2020: Леся Никитюк появилась в прямом эфире шоу полностью лысой

22 ноября 2020 21:57 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Леся Никитюк появилась в прямом эфире шоу полностью лысой
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

22 ноября на телеканале 1+1 состоялся полуфинал проекта "Танці з зірками".

Читайте такжеМастерШеф-10: кто покинул шоу в 12 выпуске от 21.11.2020
На этой неделе ведущие шоу "Танці з зірками" помогали парам получить высокие баллы от судей и зрителей. Так, Тина Кароль исполнила румбу вместе с рок-дивой Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, Юрий Горбунов продемонстрировал квикстеп с актрисой Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком, а вот ведущий балкона Олег Винник танцевал танго вместе с «черной пантерой» Сантой Димопулос и Максом Леоновым. 

Четвертым приглашенным судьей шоу в 13 выпуске стала эпатажная ведущая и участница «Танців з зірками-2» Леся Никитюк. И эпатировать телеведущая решила с самого начала эфира.

Читайте такжеМавки: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы
Леди Ле заявила, что в этот вечер она появилась в собирательном образе: с черной душой и строгостью Кати Кухар, с маленькой пенсией Григория Чапкиса, вынув деньги из декольте, и от Влада Ямы ей досталась шевелюра, верней ее отсутствие.

Леся Никитюк сорвала парик блондинки и предстала перед судьями шоу, ведущими и телезрителями полностью лысой. Очень неожиданно было увидеть ведущую Нового канала без волос.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Леся Никитюк новости образы звезд Танці з зірками Танці з зірками-2020

Материалы по теме

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 13 выпуске от 22.11.2020
Новости

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 13 выпуске от 22.11.2020
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
Телешоу

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
Папа рулит: смотреть 33 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 33 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)
Мавки: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)
Сериалы

Мавки: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK