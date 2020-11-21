Мавки: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы

В понедельник, 23 ноября, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий 16-серийной детективной мелодрамы «Мавки» производства кинокомпании Star Media и канала «Украина».

В центре истории мелодрамы – небольшой городок с необычным названием Мавки, на стажировку в управление полиции которого присылают практиканта Киру Задорожнюю. Но действительно ли девушка приехала сюда только работать?

Для Олега Кравченко, который возглавляет местный отдел полиции, становится неприятным сюрпризом то, что стажер Кира – девушка явно из богатой семьи. У Олега и Киры отношения не складываются с первого дня знакомства. Мужчина понимает, что в жизни Киры есть какая-то тайна, которая и привела ее в Мавки. И с этой тайной, так или иначе, связан местный чиновник, богач и благотворитель Виктор Шинкар.

Роль эффектного стажера Киры исполнила актриса Алина Ланина. По словам артистки, ее героиня совсем не похожа на полицейских, с которыми мы привыкли сталкиваться в обычной жизни.

У нее другой внешний вид, поведение и отношение к профессии. Кира ведет себя, как типичная столичная штучка с жестким характером. По правилам, она должна сначала пройти практику и только после этого у нее появляется право заниматься собственными расследованиями. Однако моя героиня не из тех, кто будет чего-то ждать – она сразу берется за свое дело, – говорит актриса.

Раскрывать преступления, которые происходят в городе, будет целая команда профессионалов. Все актеры вникали в тонкости профессий своих героев. Например, актриса Елена Светлицкая, которая сыграла судмедэксперта Анжелу, призналась, что при подготовке к роли даже прочитала целый учебник по этой специальности.

Когда я получила эту роль, очень обрадовалась, – признается Елена Светлицкая. – Понимала, что она с абсолютно новыми красками в моей актерской карьере, и мне предстоит узнать много интересного и нового в области медицины. Готовясь к роли, мне даже пришлось прочесть целое пособие судмедэкспертов, по которому учатся студенты этой специальности. Скидывала нашему режиссеру Валерию Ибрагимову признаки, по которым можно отличить, вследствие чего наступила смерть человека – например, разницу между удушьем и повешением. В целом работать над этим проектом было очень интересно.

Помимо профессиональной деятельности героев, в сериале раскроются и их личные переживания. Семейные проблемы, взаимоотношения с коллегами и истории, которые разворачиваются в городке Мавки, не оставят зрителей равнодушными.

Также роли в картине исполнили Андрей Чадов, Константин Войтенко, Яков Кучеревский, Артур Ваха и другие актеры.

Режиссер-постановщик сериала – Валерий Ибрагимов. Оператор-постановщик – Андрей Кущ-Шевалев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Алексей Терентьев, Влад Ряшин. Производством фильма занимались канал «Украина» и кинокомпания Star Media. Съемки детектива проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.

Смотрите премьеру 16-серийной детективной мелодрамы «Мавки» с 23 ноября в 21:00 на канале «Украина».