МастерШеф-10: кто покинул шоу в 12 выпуске от 21.11.2020

21 ноября 2020 23:45 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 12 выпуске от 21.11.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 12 выпуске от 21.11.2020
instagram.com/masterchefstb

21 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

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На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» нужно было приготовить сибас с овощами стир-фрай. Более того, участники должны были до мелочей воссоздать презентацию, которую им продемонстрировали ранее судьи. А далее для аматоров был настоящий кошмар, однако им удалось справиться.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 12 выпуске шоу «МастерШеф-10» никто не покинул.

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 28 ноября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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