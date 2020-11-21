МастерШеф-10: кто покинул шоу в 12 выпуске от 21.11.2020
21 ноября 2020 23:45
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 12 выпуске от 21.11.2020
instagram.com/masterchefstb
21 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10»
нужно было приготовить сибас с овощами стир-фрай. Более того, участники должны были до мелочей воссоздать презентацию, которую им продемонстрировали ранее судьи. А далее для аматоров был настоящий кошмар, однако им удалось справиться.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 12 выпуске шоу «МастерШеф-10» никто не покинул.
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 28 ноября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.