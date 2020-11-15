МастерШеф-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)

15 ноября 2020 21:35 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
МастерШеф-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
пресс-служба канала СТБ

21 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу МастерШеф-10.

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Смотрите в 12 выпуске шоу МастерШеф-10: темная комната на 10 сезоне «МастерШеф»!  Классический конкурс для кулинаров-аматоров станет кошмаром наяву для некоторых участников. Им предстоит выбрать на ощупь 5 продуктов, которые будут лежать, стоять, и даже висеть в темной комнате. От того, что участники возьмут, будет зависеть их блюдо, ведь они обязаны использовать все ингредиенты, которые выбрали вслепую. Для кого же это испытание станет билетом на балкон, а кто заслужит черный фартук?

12 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 21.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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