МастерШеф-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
15 ноября 2020 21:35
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
пресс-служба канала СТБ
21 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу МастерШеф-10.
Смотрите в 12 выпуске шоу МастерШеф-10
: темная комната на 10 сезоне «МастерШеф»! Классический конкурс для кулинаров-аматоров станет кошмаром наяву для некоторых участников. Им предстоит выбрать на ощупь 5 продуктов, которые будут лежать, стоять, и даже висеть в темной комнате. От того, что участники возьмут, будет зависеть их блюдо, ведь они обязаны использовать все ингредиенты, которые выбрали вслепую. Для кого же это испытание станет билетом на балкон, а кто заслужит черный фартук?
12 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 21.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.