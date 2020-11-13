Хто зверху-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)

13 ноября 2020 20:10 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2020)
пресс-служба

19 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 выпуск шоу Хто зверху-10.

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Смотрите в 13 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: в свежем выпуске игрового шоу в битву полов вступят ведущий Никита Добрынин, певец Артем Пивоваров и актер Богдан Шелудяк, а их соперницами станут певицы Слава Каминская и Мята, а также YouTube-блогер Рамина Эсхакзай! А закончится их борьба... свадьбой!

13 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 19.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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