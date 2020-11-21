Илона Гвоздева показала фото, на котором ее вес превышает 90 кг: Это я без спорта
21 ноября 2020 13:00
Хореограф Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram
Хореограф "Танці з зірками" Илона Гвоздева не представляет своей жизни без спорта.
Знаменитость з детства увлечена танцами, она принимает участия в различных танцевальных шоу и преподает в собственной студии. Сейчас же девушка занимается послеродовым восстановлением и делится опытом с подписчиками.
В своем микроблоге Илона решила показать, как бы изменился ее внешний вид, если бы она не вела активную спортивную жизнь. В кадре Гвоздова предстала в несвойственном для ее тела весе.
Это моя великая любовь, вдохновение и образ жизни! Он появился судьбоносно и чрезвычайно быстро стал неотъемлемой частью меня! Это ‒ спорт! И вот, на фото вы видите, какой бы я была без него.
Хореограф Илона Гвоздева / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Хореограф Илона Гвоздева / социальная сеть Instagram
Хореограф Илона Гвоздева / социальная сеть Instagram
Хореограф Илона Гвоздева / социальная сеть Instagram