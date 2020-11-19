Актер сериала "Шуша" Сергей Деньга рассказал о реакции жены на постельные сцены с его участием
Сегодня, 19 ноября, на канале «Украина» покажут заключительные эпизоды захватывающей 16-серийной картины «Шуша».
Популярный артист Сергей Деньга нередко играет отрицательных героев. И в проекте «Шуша», признается актер, его герой также не слишком положительный.
Он подставляет свою любимую девушку, криминалиста Шушу. Кукушкин прописан негодяем, но мы с режиссером смягчали эти моменты и облагораживали его поступки немного другими красками, – говорит Сергей Деньга и добавляет, что несмотря на огромный багаж отрицательных персонажей, ему больше по душе все-таки позитивные. – Интереснее воплощать хорошо прописанных персонажей. Как показывает практика, часто нужно додумывать многое самому. Наверное, больше нравятся положительные, потому что зритель все равно таких любит больше, а негодяев, даже если они хорошо сыграны, ненавидит.
Мы встретились в тренажерном зале (смеется). Почувствовали сексуальное притяжение друг к другу. Вообще она очень меня поддерживает, помогает анализировать мой психотип, советует, куда мне лучше двигаться, какие роли выбирать. Очень хочет, чтобы я как продюсер снял хороший фильм. Наверное, когда-то это случится, – считает актер.
А отвечая на вопрос, не ревнует ли его жена к партнершам на съемочной площадке, Деньга отметил:
Как-то она мне задала вопрос: «Ну что, как тебе целоваться с другими девушками?» Я, не задумываясь, ответил: «Отвратительно». На этом допрос был окончен (смеется).
Напомним,