Актер сериала "Шуша" Сергей Деньга рассказал о реакции жены на постельные сцены с его участием

19 ноября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Актер сериала
Актер сериала "Шуша" Сергей Деньга
пресс-служба канала Украина

Сегодня, 19 ноября, на канале «Украина» покажут заключительные эпизоды захватывающей 16-серийной картины «Шуша».

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На протяжение двух недель зрители с интересом наблюдали за непростыми взаимоотношениями тройки главных героев сериала Шуша – эксперта-криминалиста Ладыниной, капитана полиции Власова и старшего следователя Кукушкина. Актер Сергей Деньга, который исполнил роль дотошного Кукушкина, рассказал, как вживался в этот образ и где он познакомился со своей супругой.

Популярный артист Сергей Деньга нередко играет отрицательных героев. И в проекте «Шуша», признается актер, его герой также не слишком положительный.

Он подставляет свою любимую девушку, криминалиста Шушу. Кукушкин прописан негодяем, но мы с режиссером смягчали эти моменты и облагораживали его поступки немного другими красками, – говорит Сергей Деньга и добавляет, что несмотря на огромный багаж отрицательных персонажей, ему больше по душе все-таки позитивные. – Интереснее воплощать хорошо прописанных персонажей. Как показывает практика, часто нужно додумывать многое самому. Наверное, больше нравятся положительные, потому что зритель все равно таких любит больше, а негодяев, даже если они хорошо сыграны, ненавидит.

Актер Сергей Деньга / пресс-служба канала Украина

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Рядом с артистом на съемочной площадке или на светских мероприятиях нередко можно увидеть его супругу. Сергей впервые рассказал, как они познакомились и как реагирует жена на постельные сцены супруга.

Мы встретились в тренажерном зале (смеется). Почувствовали сексуальное притяжение друг к другу. Вообще она очень меня поддерживает, помогает анализировать мой психотип, советует, куда мне лучше двигаться, какие роли выбирать. Очень хочет, чтобы я как продюсер снял хороший фильм. Наверное, когда-то это случится, – считает актер.

А отвечая на вопрос, не ревнует ли его жена к партнершам на съемочной площадке, Деньга отметил:

Как-то она мне задала вопрос: «Ну что, как тебе целоваться с другими девушками?» Я, не задумываясь, ответил: «Отвратительно». На этом допрос был окончен (смеется).

Напомним,

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