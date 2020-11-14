Шуша: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)

14 ноября 2020 16:30 Юлия Крутиева
Шуша: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Шуша: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
кадр из сериала

18 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 серию детективной мелодрамы Шуша.

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Главная героиня сериала Шуша – эксперт-криминалист Александра Ладынина, которая живет ради любимой работы и верит только фактам.

Шуша считает, что главное в жизни – логика, внимательность, аккуратность и верно просчитанный жизненный алгоритм. В свои 35 лет она не завела семьи и по-прежнему категорически против каких-либо отношений. Девушка убеждена, что они притупляют остроту ума, внимательность и вообще отвлекают. Шуша живет своей работой и любому романтическому свиданию предпочтет прогулку по месту преступления. Но ее отлаженная жизнь в медицинских перчатках переворачивается в тот момент, когда в их отдел переводится майор полиции Илья Власов – давний знакомый Шуши.

14 серию сериала Шуша смотрите 18.11.2020 в 23:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Шуша смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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