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Сериал Шуша смотреть онлайн
Сериал Шуша - новый сериал на канале Украина.

Сериал Шуша смотреть онлайн

Главная героиня новой картины Шуша – эксперт-криминалист Александра Ладынина, которая живет ради любимой работы и верит только фактам. 

Шуша считает, что главное в жизни – логика, внимательность, аккуратность и верно просчитанный жизненный алгоритм. В свои 35 лет она не завела семьи и по-прежнему категорически против каких-либо отношений. Девушка убеждена, что они притупляют остроту ума, внимательность и вообще отвлекают. Шуша живет своей работой и любому романтическому свиданию предпочтет прогулку по месту преступления. Но ее отлаженная жизнь в медицинских перчатках переворачивается в тот момент, когда в их отдел переводится майор полиции Илья Власов – давний знакомый Шуши.

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