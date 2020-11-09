Шуша: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 12.11.2020)

12 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 серию детективной мелодрамы Шуша.

Главная героиня сериала Шуша – эксперт-криминалист Александра Ладынина, которая живет ради любимой работы и верит только фактам.

Шуша считает, что главное в жизни – логика, внимательность, аккуратность и верно просчитанный жизненный алгоритм. В свои 35 лет она не завела семьи и по-прежнему категорически против каких-либо отношений. Девушка убеждена, что они притупляют остроту ума, внимательность и вообще отвлекают. Шуша живет своей работой и любому романтическому свиданию предпочтет прогулку по месту преступления. Но ее отлаженная жизнь в медицинских перчатках переворачивается в тот момент, когда в их отдел переводится майор полиции Илья Власов – давний знакомый Шуши.

7 серию сериала Шуша смотрите 12.11.2020 в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.