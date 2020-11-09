Шуша: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)

9 ноября 2020 01:50 Юлия Крутиева
Шуша: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)
Шуша: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 10.11.2020)
пресс-служба

10 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 серию детективной мелодрамы Шуша.

Читайте такжеПеревод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Главная героиня сериала Шуша – эксперт-криминалист Александра Ладынина, которая живет ради любимой работы и верит только фактам.

Шуша считает, что главное в жизни – логика, внимательность, аккуратность и верно просчитанный жизненный алгоритм. В свои 35 лет она не завела семьи и по-прежнему категорически против каких-либо отношений. Девушка убеждена, что они притупляют остроту ума, внимательность и вообще отвлекают. Шуша живет своей работой и любому романтическому свиданию предпочтет прогулку по месту преступления. Но ее отлаженная жизнь в медицинских перчатках переворачивается в тот момент, когда в их отдел переводится майор полиции Илья Власов – давний знакомый Шуши.

6 серию сериала Шуша смотрите 10.11.2020 в 23:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы канал Украина детектив мелодрама сериалы 2020 Шуша сериал Шуша

Материалы по теме

Отважные-2: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 09.11.2020)
Сериалы

Отважные-2: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 09.11.2020)
Танці з зірками-2020: Надежда Мейхер станцевала с дочками, впервые показав их публике
Новости

Танці з зірками-2020: Надежда Мейхер станцевала с дочками, впервые показав их публике
Отважные-2: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 09.11.2020)
Сериалы

Отважные-2: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 09.11.2020)
Шуша: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 12.11.2020)
Сериалы

Шуша: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 12.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK