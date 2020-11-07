Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
7 ноября 2020 02:00
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
пресс-служба
7 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Перевод не требуется".
мелодрамы Перевод не требуется: начальник Андрей и его подчиненная Катя – полные противоположности с разными мировоззрениями. Из-за большой загрузки и неожиданной работы в выходные у Кати возникают конфликты с руководителем. Он ее увольняет, но просит «в последний раз» поехать с ним в командировку – провести выходные в загородном домике в лесу, где должны состояться важные переговоры. Партнеры ошибочно принимают Катю за жену Андрея, а в домике не хватает свободных комнат… Ненавидящие друг друга Катя с Андреем вынуждены притворяться супружеской парой и делить одну спальню.
Сериал Перевод не требуется от 07.11.2020 смотрите в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.