Сашино дело: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 01.11.2020)
31 октября 2020 17:10
Сашино дело: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 01.11.2020)
пресс-служба
1 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Сашино дело".
Сашино дело: Саша Гурская – отличный следователь. Но вот дома у нее – все сложнее, чем на работе. Конфликты между 15-летней дочкой Лизой и Сашиным мужем вспыхивают все чаще. Саша между ними – как меж двух огней: не знает, кому угодить первому. Когда дочка после очередного скандала с отчимом сбегает из дома в надежде найти родного отца, Саша понимает, что готова на все, чтобы сделать наконец дочку счастливой. Пытаясь устроить счастье подростка, Саша сама сделает немало ошибок и чуть не потеряет мужчину, которого любит и который на самом деле и является залогом счастья не только для нее, но и для ее дочери.
Сериал Сашино дело от 01.11.2020 смотрите в 17:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.