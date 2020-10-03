Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

3 октября 2020 23:10 Юлия Крутиева
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
пресс-служба канала Украина

4 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Воспитание чувств".

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Мелодрама «Воспитание чувств» с элементами детектива расскажет о двух сестрах, которые, потеряв родителей, попытаются справиться с трагедией и устроить жизнь.

С 17-ти лет Снежане пришлось взять на себя всю ответственность за младшую сестру Марину, забыв о своих личных желаниях. Мечтая в собственной семье воссоздать модель взаимоотношений ее родителей, базирующихся на доверии, любви и уважении, Снежана выходит замуж и полностью доверяется супругу. Но правильно ли она поступает?

Марина же благодаря нежной опеке и жертвенной любви Снежаны выросла очень непосредственной и веселой девушкой. Но отношения сестер омрачает ситуация любовного треугольника. Удастся ли девушкам научиться жить в жестоком мире подмены понятий, где настоящие чувства можно перепутать с мимолетным затмением, не совершив при этом непоправимых ошибок?

Сериал Воспитание чувств от 04.10.2020 смотрите в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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