В воскресенье, 4 октября, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 4-серийной картины «Воспитание чувств» производства компании Star Media и телеканала «Украина».

Мелодрама «Воспитание чувств» с элементами детектива расскажет о двух сестрах, которые, потеряв родителей, попытаются справиться с трагедией и устроить жизнь.

С 17-ти лет Снежане пришлось взять на себя всю ответственность за младшую сестру Марину, забыв о своих личных желаниях. Мечтая в собственной семье воссоздать модель взаимоотношений ее родителей, базирующихся на доверии, любви и уважении, Снежана выходит замуж и полностью доверяется супругу. Но правильно ли она поступает?

Канал Украина покажет премьеру фильма "Воспитание чувств" / пресс-служба канала Украина

Марина же благодаря нежной опеке и жертвенной любви Снежаны выросла очень непосредственной и веселой девушкой. Но отношения сестер омрачает ситуация любовного треугольника. Удастся ли девушкам научиться жить в жестоком мире подмены понятий, где настоящие чувства можно перепутать с мимолетным затмением, не совершив при этом непоправимых ошибок?

Роли сестер исполняют актрисы Дана Абызова и Ирина Гришак, которых зрители канала «Украина» не раз видели в захватывающих и увлекательных сериальных историях.

Роль Марины интересна тем, что я играла в ассоциации, – говорит Ирина Гришак. – Впервые я воплощала героиню, которая стала жертвой манипулятора, сама того не осознавая, полностью попала под власть другого человека и приняла игру кролик-удав! Это очень интересно попробовать, когда ты просто ведомый, когда тебя тянут за ниточки, как марионетку, когда тебя используют в своих целях и тобой же проворачивают все авантюры, при том сам манипулятор остается с чистыми руками. Он вроде как и не виноват, а ты совершенно этого не понимаешь. У нас было весело и познавательно – люди, миры, задачи, философия и, конечно же, творчество!

Дана Абызова отмечает, что сюжет будет держать зрителей в напряжении до последнего кадра, а сама концовка будет нестандартная и нетипичная.

Мой персонаж Снежана настолько сильная личность, что напрочь лишена эгоизма и готова всем жертвовать ради других людей. Она становится счастливее, когда помогает другим и, кажется, у нее в этом присутствует какая-то острая необходимость. Поэтому по жизни она постоянно встречает тех, кому нужна помощь, – рассказывает Дана Абызова. – Диалоги между персонажами не затянутые, они стремительные и конкретные, придают сюжету нарастающую динамику. Думаю, зрители, как и я, будут в восторге.

Канал Украина покажет премьеру фильма "Воспитание чувств" / пресс-служба канала Украина

В сериале также снялись Андрей Чернышов, Александр Бегма, Александр Соколов, Вера Кобзарь, Стас Мельник и другие актеры.

Напомним,