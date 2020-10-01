Супер Топ-модель по-украински: на шикарном гранд-финале назвали имя победительницы реалити

С шиком-блеском прошел гранд-финал модельного реалити Нового канала, во время которого Алла Костромичева назвала победительницу Суперсезона. Давайте узнаем, как это было.

Макс Барских и килограммы Swarovski

Финал Суперсезона можно назвать космическим. И не просто космически красивым! Представьте: огромный затемненный зал, а посередине, словно солнце – 200-килограммовая люстра, украшенная тысячами кристаллов Swarovski. И как звездочки – финалистки «Супер Топ-модели по-украински» в сверкающих платьях.

У космического финала и дефиле должно быть фантастическим. На подиум в виде тризуба участницы сезона выходили под выступление Макса Барских! Практически шоу Victoria’s Secret, только вместо нижнего белья – роскошные наряды от топовых украинских дизайнеров.

Красота спасет мир

Но модель – это не просто красивая картинка, которая выходит на подиум в невероятных нарядах, ездит по миру и зарабатывает деньги. Это девушка, которая подает пример миллионам людей и каждый день меняет мир к лучшему. Именно эта идея лежала в основе Суперсезона реалити Нового канала. Поэтому и гранд-финал не ограничился дефиле и фотосессиями.

Впервые за историю проекта мы дали участницам возможность провозгласить свои манифесты в финале, – говорит креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. – На протяжении всего сезона готовили девушек к тому, чтобы они повели за собой миллионы. Поэтому манифесты – их ответы на вопрос: «Почему именно я должна победить?» Надеемся, речи финалисток вдохновят зрителей изменить свою жизнь к лучшему.

Расстояние в карьере и жизненном опыте между экспертами и участниками в этом сезоне значительно сократилось. Мы общались с уже взрослыми, сформировавшимися личностями, – отметила ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Когда я слушала манифесты, понимала, что горжусь девушками, за них не стыдно. Они – взрослые и осознанные.

Поп-арт-версия Елизаветы II и блестящие финалистки

Конечно, на гранд-финале сверкали не только участницы. Ведущая Алла Костромичева и эксперты проекта – Соня Плакидюк и Сергей Никитюк были на высоте. Весь сезон они удивляли fashion-образами, а на финале превзошли сами себя. К примеру, Сергей Никитюк пришел в брутальном total black-образе – смокинге и черной рубашке. А Соня Плакидюк предстала перед гостями и участницами в белом парике с крупными локонами, пышном красном платье с глубоким декольте и длинных бирюзовых перчатках. Казалось бы, при чем здесь королева Великобритании?

Образ был вдохновлен ретро-стилем золотого века Голливуда и фантастическими выходами Елизаветы II, – призналась Соня. – Цвета – это реверс знаменитого бирюзового платья королевы с красным орденом и белыми перчатками. Мы сделали наоборот – красное платье и бирюзовые перчатки. Получился поп-артовский образ, будто из мультфильма.

Брови из блестящих камней, татуировки по всему телу. Корсет из пиджака и фатиновая юбка в пол. Таким образом удивляла топ-модель и ведущая проекта Алла Костромичева.

Обрезанный мужской пиджак мы переделали в корсет и решили показать ножки, дополнив короткое платье шлейфом из розового фатина, – призналась ведущая Нового канала. – Образ получился достаточно женственным, но в нем осталось немного рока. Это и есть квинтэссенция всего, что было в Суперсезоне.

Не менее впечатляюще выглядели и участницы «Супер Топ-модели по-украински» в платьях. Цена некоторых из них достигала 68 тысяч гривен! А вот для финалисток команда главного художника по костюмам проекта Людмилы Бурлак отшивала по три разных образа. Более 50 метров разных тканей (метр самой дорогой из них стоил 7 тысяч гривен!), недели работы нон-стоп и невероятные образы, в которых финалистки буквально блистали – готовы.

Последний рывок

Чтобы описать эмоции девушек на финале, идеально подойдет строчка одной популярной песни: «Одновременно радостно, но почему-то грустно». Радостно увидеться со всеми выбывшими участницами, примерить нереальные образы, принять участие в грандиозной съемке. Выдохнуть и отойти от испытаний, в конце концов. Грустно, потому что красивая история под названием «Супер Топ-модель по-украински» подошла к концу. Съемка еще идет, а ты уже по ней скучаешь. Не понаслышке о такой ностальгии знают победительницы предыдущих сезонов Маша Гребенюк и Яна Кутишевская, которые пришли поддержать девушек.

Обожаю приезжать на финалы – здесь очень хорошая атмосфера! Сразу вспоминаю свои чувства, когда стояла там, на подиуме, вместе с Аллой, и ждала объявления имени победительницы, – призналась Маша во время финала Суперсезона. – Меня даже легкий мандраж пробирает!

И победительницей «Супер Топ-модели по-украински» становится… А вот продолжение этой судьбоносной фразы вы услышите чуть позже. Премьера Суперсезона модельного реалити – в пятницу, 16 октября, на Новом канале. Не пропустите!

Напомним,