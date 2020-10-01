Супер Топ-модель по-украински: на шикарном гранд-финале назвали имя победительницы реалити
С шиком-блеском прошел гранд-финал модельного реалити Нового канала, во время которого Алла Костромичева назвала победительницу Суперсезона. Давайте узнаем, как это было.
Макс Барских и килограммы Swarovski
У космического финала и дефиле должно быть фантастическим. На подиум в виде тризуба участницы сезона выходили под выступление Макса Барских! Практически шоу Victoria’s Secret, только вместо нижнего белья – роскошные наряды от топовых украинских дизайнеров.
Красота спасет мир
Но модель – это не просто красивая картинка, которая выходит на подиум в невероятных нарядах, ездит по миру и зарабатывает деньги. Это девушка, которая подает пример миллионам людей и каждый день меняет мир к лучшему. Именно эта идея лежала в основе Суперсезона реалити Нового канала. Поэтому и гранд-финал не ограничился дефиле и фотосессиями.
Впервые за историю проекта мы дали участницам возможность провозгласить свои манифесты в финале, – говорит креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. – На протяжении всего сезона готовили девушек к тому, чтобы они повели за собой миллионы. Поэтому манифесты – их ответы на вопрос: «Почему именно я должна победить?» Надеемся, речи финалисток вдохновят зрителей изменить свою жизнь к лучшему.
Расстояние в карьере и жизненном опыте между экспертами и участниками в этом сезоне значительно сократилось. Мы общались с уже взрослыми, сформировавшимися личностями, – отметила ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Когда я слушала манифесты, понимала, что горжусь девушками, за них не стыдно. Они – взрослые и осознанные.
Поп-арт-версия Елизаветы II и блестящие финалистки
Образ был вдохновлен ретро-стилем золотого века Голливуда и фантастическими выходами Елизаветы II, – призналась Соня. – Цвета – это реверс знаменитого бирюзового платья королевы с красным орденом и белыми перчатками. Мы сделали наоборот – красное платье и бирюзовые перчатки. Получился поп-артовский образ, будто из мультфильма.
Брови из блестящих камней, татуировки по всему телу. Корсет из пиджака и фатиновая юбка в пол. Таким образом удивляла топ-модель и ведущая проекта Алла Костромичева.
Обрезанный мужской пиджак мы переделали в корсет и решили показать ножки, дополнив короткое платье шлейфом из розового фатина, – призналась ведущая Нового канала. – Образ получился достаточно женственным, но в нем осталось немного рока. Это и есть квинтэссенция всего, что было в Суперсезоне.
Не менее впечатляюще выглядели и участницы «Супер Топ-модели по-украински» в платьях. Цена некоторых из них достигала 68 тысяч гривен! А вот для финалисток команда главного художника по костюмам проекта Людмилы Бурлак отшивала по три разных образа. Более 50 метров разных тканей (метр самой дорогой из них стоил 7 тысяч гривен!), недели работы нон-стоп и невероятные образы, в которых финалистки буквально блистали – готовы.
Последний рывок
Обожаю приезжать на финалы – здесь очень хорошая атмосфера! Сразу вспоминаю свои чувства, когда стояла там, на подиуме, вместе с Аллой, и ждала объявления имени победительницы, – призналась Маша во время финала Суперсезона. – Меня даже легкий мандраж пробирает!
И победительницей «Супер Топ-модели по-украински» становится… А вот продолжение этой судьбоносной фразы вы услышите чуть позже. Премьера Суперсезона модельного реалити – в пятницу, 16 октября, на Новом канале. Не пропустите!
Напомним,