Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией рака: Я не готова, чтобы на мне ставили крест

30 сентября 2020 13:10 Юлия Крутиева
Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией рака: Я не готова, чтобы на мне ставили крест
Актриса Шеннен Доэрти
Fotobank / GettyImages

В 2015 году у звезды "Беверли Хиллз, 90210" обнаружили рак молочной железы. Шеннен Доэрти удалили груди, она прошла курсы химиотерапии и произошла ремиссия.

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Однако в начале 2020 года у Шеннен Доэрти, которая так отчаянно боролась с заболеванием, вновь диагностировали рак. Уцелевшие злокачественные клетки распространились на позвоночник. Они могут поразить печень, легкие и мозг.

В своем недавнем интервью Elle, голливудская звезда рассказала, как она себя чувствует и как проходит лечение. Актриса призналась, что хочет записать родным прощальные слова, но не может заставить себя это сделать.

Шеннен Доэрти с мужем / instagram.com/theshando

Ведь в это время у нее возникает ощущение конца. А она не готова ставить на себе крест.

Есть вещи, которые я должна сказать своей маме. Я хочу, чтобы мой муж знал, что он для меня значит, – рассказала в интервью Elle Шеннен Доэрти. – Но когда наступает время мне это сделать, возникает ощущение конца. Такое ощущение, будто ты себя списываешь, а я не списываю себя. Я чувствую себя очень, очень здоровым человеком. Сложно сворачивать свои дела, когда ты чувствуешь, что проживешь еще 10 или 15 лет. Каждый, у кого IV стадия, сталкивается с тем, что другие ставят на нем крест. А я не готова, чтобы на мне ставили крест. Во мне очень много жизни.

Шеннен Доэрти с мужем / instagram.com/theshando

Напомним,

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