Родная сестра, утонувшей в озере Наи Риверы, переехала жить к ее мужу

В начале июля 2020 года во время прогулки с сыном на катере актриса Ная Ривера пропала без вести.

Через 6 дней спасательных работ тело актрисы было найдено. 33-летняя Ная Ривера утонула в озере. Официальная версия трагедии – несчастный случай.

Ная спасла жизнь своему сыну: в тот момент, когда ее покидали последние силы в воде, она вытащила сына из озера на лодку, а сама утонула.

Бывший супруг Риверы – Райан Дорси, с которым актриса в разводе была уже как 2 года, но поддерживала теплые отношения, – первым забил тревогу в тот день, когда не смог дозвониться к экс-супруге. Ведь их сын Джози жил с мамой.

Ная Ривера с сыном / instagram.com/nayarivera

Теперь мальчик проживает с отцом. После трагедии родная сестра Наи помогает мужчине в воспитании малыша. 26-летняя Никайла даже переехала жить к Райану.

Как только эта информация просочилась в СМИ, публика стала негодовать. Девушка поспешила расставить все точки над "і" и обратилась к общественности через Инстаграм.

Сейчас наступили самые мрачные времена моей жизни, и для меня важнее всего в данный момент друзья и семья… – пишет в Сети сестра погибшей Наи Риверы. – Мне всегда было все равно на то, как все выглядит со стороны, потому что никто и никогда не сможет понять, насколько болезнен тот момент, который мы сейчас все переживаем… Самое главное, что я сейчас поняла, – это умение проявлять сострадание, никогда не осуждать других и перестать воспринимать свою жизнь, как что-то должное. Я искренне надеюсь, что и вы сможете поступать также.

Ная Ривера с сестрой Никайлой / instagram.com/nayarivera

Однако даже после заявления Никайлы, в СМИ появились слухи, что между девушкой и Райаном не просто дружеские отношения родственников, а нечто большее. Они не раз были замечены во время прогулок по городу или покупок в магазинах. Пара держалась за руки и выглядели как влюбленные.

Напомним,