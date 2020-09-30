Проект "Топ-модель..." – путевка в успешное будущее: кто стал звездой после участия в модельных реалити

30 сентября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Проект
Проект "Топ-модель..." – путевка в успешное будущее
открытый источник

Проект "Топ-модель по-американски", адаптации которого сняли во многих странах по всему миру, дал путевку в успешное будущее не одной девушке. Предлагаем узнать побольше о самых известных из них.

Читайте такжеМуж Алены Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
«Топ-модель по-украински» – модельное реалити, которое Новый канал снимает по формату Next Top Model. Его создательницей и ведущей является американская топ-модель Тайра Бэнкс. Ей удалось создать один из самых успешных телепроектов в мире – лишь в США сняли 24 сезона реалити, а национальные адаптации не пересчитать.

Каждая из участниц «Топ-модели…» получила шанс начать модельную карьеру. О девушках, которые им воспользовались, сейчас говорит весь мир. Предлагаем вспомнить историю самых известных выпускниц модельных реалити в разных странах.

Винни Харлоу

Читайте такжеРианна блеснула пышным бюстом в кружевном нижнем белье
Сейчас канадскую модель с витилиго (нарушение пигментации кожи, – прим. ред.) Винни Харлоу знает каждый. Но всемирная известность могла и не прийти к девушке, если бы в 2014 году она не приняла участие в 21-м сезоне «Топ-модели по-американски». И хотя она заняла лишь шестое место, именно Винни стала самой успешной выпускницей модельного реалити Тайры Бэнкс.

После окончания проекта девушка стала лицом испанской марки Desigual и бренда Diesel, появлялась на обложках ELLE, Marie Claire, L’Officiel, Harper’s Bazaar и многих других журналов, снималась в клипах Эминема и Бейонсе. Модель даже обогнала свою наставницу Тайру Бэнкс по популярности в сети – на ее Instagram-аккаунт подписаны 8,3 миллиона людей, в то время как за страничкой ведущей «Топ-модели по-американски» следят 6,7 миллиона подписчиков.

Винни Харлоу / пресс-служба Нового канала

Анали Типтон

Эта девушка хорошо вам знакома, если вы видели фильмы «Эта дурацкая любовь», «Любовь с первого взгляда» или ситком «Манхэттенская история любви». В 2008 году Анали стала финалисткой 11 сезона «Топ-модели по-американски». Заняв третье место на проекте, она подписала контракт с Abrams Artists Agency и Ford Models в Лос-Анджелесе. Снималась для Marie Clare, Seventeen и Maxim. В 2010 году девушка решила строить актерскую карьеру и продолжает сниматься по сей день. Кроме вышеупомянутых фильмов, увидеть Типтон можно в сериалах «Почему женщины убивают», «Теория большого взрыва», «Области тьмы» и фильме «Тепло наших тел».

Анали Типтон / пресс-служба Нового канала

Макки Салливан

Победительница сезона, в котором участвовала Анали, тоже времени зря не теряла. После окончания проекта девушка получила обещанные призы: фото на обложке журнала Seventeen, контракты с косметической фирмой CoverGirl и модельным агентством Elite Model Management. Она принимала участие в модных показах Amsterdam International Fashion Week 2009, Mercedes-Benz Fashion Week Fall 2009 и Trinidad and Tobago Fashion Week 2009. А в 2009 году журнал People внес Макки в список самых красивых людей мира!

Макки Салливан / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеБывшая жена Владимира Остапчука впечатлила своей идеальной растяжкой
Выпускницы украинских модельных реалити стараются не отставать от своих коллег из других стран. После проекта многие девушки строят модельную карьеру и покоряют мировые подиумы. Например, Арина Любителева из второго сезона «Супермодели по-украински» работала в Милане, Нью-Йорке, Сеуле, Греции, Корее и Перу, снималась для обложки гонконгского Harper’s Bazaar, делала показы у Philipp Plein и Stella McCartny, работала с Vita Kin, Еленой Ревой и многими другими.

Арина Любителева / пресс-служба Нового канала

А финалистка первого сезона «Супермодели по-украински» Таня Брык сотрудничала с всемирно известными брендами Yohji Yamamoto и Pepe Jeans, снималась для Harpe’s Bazaar, L’Officiel и Vogue.

Уже этой осенью девушки «обнулят» все свои заслуги и на равных вступят в борьбу за победу в Суперсезоне модельного реалити. Премьера «Супер Топ-модели по-украински» — в пятницу, 16 октября, на Новом канале!

Таня Брык / пресс-служба Нового канала

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Тайра Бэнкс новости телешоу Топ-модель по-украински

Материалы по теме

Міняю жінку-15: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)
Телешоу

Міняю жінку-15: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)
Над чем смеются украинцы: ТОП-3 самых смешных скетчей "Страны У 2.0"
Новости

Над чем смеются украинцы: ТОП-3 самых смешных скетчей "Страны У 2.0"
День рождения Татьяны Высоцкой: 9 интересных фактов о ведущей
Новости

День рождения Татьяны Высоцкой: 9 интересных фактов о ведущей
Настроение – осень: ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии
Психология

Настроение – осень: ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Популярное видео

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK