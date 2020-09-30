Проект "Топ-модель..." – путевка в успешное будущее: кто стал звездой после участия в модельных реалити

Проект "Топ-модель по-американски", адаптации которого сняли во многих странах по всему миру, дал путевку в успешное будущее не одной девушке. Предлагаем узнать побольше о самых известных из них.

«Топ-модель по-украински» – модельное реалити , которое Новый канал снимает по формату Next Top Model. Его создательницей и ведущей является американская топ-модель Тайра Бэнкс. Ей удалось создать один из самых успешных телепроектов в мире – лишь в США сняли 24 сезона реалити, а национальные адаптации не пересчитать.

Каждая из участниц «Топ-модели…» получила шанс начать модельную карьеру. О девушках, которые им воспользовались, сейчас говорит весь мир. Предлагаем вспомнить историю самых известных выпускниц модельных реалити в разных странах.

Винни Харлоу

Сейчас канадскую модель с витилиго (нарушение пигментации кожи, – прим. ред.) Винни Харлоу знает каждый. Но всемирная известность могла и не прийти к девушке, если бы в 2014 году она не приняла участие в 21-м сезоне «Топ-модели по-американски». И хотя она заняла лишь шестое место, именно Винни стала самой успешной выпускницей модельного реалити Тайры Бэнкс.

После окончания проекта девушка стала лицом испанской марки Desigual и бренда Diesel, появлялась на обложках ELLE, Marie Claire, L’Officiel, Harper’s Bazaar и многих других журналов, снималась в клипах Эминема и Бейонсе. Модель даже обогнала свою наставницу Тайру Бэнкс по популярности в сети – на ее Instagram-аккаунт подписаны 8,3 миллиона людей, в то время как за страничкой ведущей «Топ-модели по-американски» следят 6,7 миллиона подписчиков.

Винни Харлоу / пресс-служба Нового канала

Анали Типтон

Эта девушка хорошо вам знакома, если вы видели фильмы «Эта дурацкая любовь», «Любовь с первого взгляда» или ситком «Манхэттенская история любви». В 2008 году Анали стала финалисткой 11 сезона «Топ-модели по-американски». Заняв третье место на проекте, она подписала контракт с Abrams Artists Agency и Ford Models в Лос-Анджелесе. Снималась для Marie Clare, Seventeen и Maxim. В 2010 году девушка решила строить актерскую карьеру и продолжает сниматься по сей день. Кроме вышеупомянутых фильмов, увидеть Типтон можно в сериалах «Почему женщины убивают», «Теория большого взрыва», «Области тьмы» и фильме «Тепло наших тел».

Анали Типтон / пресс-служба Нового канала

Макки Салливан

Победительница сезона, в котором участвовала Анали, тоже времени зря не теряла. После окончания проекта девушка получила обещанные призы: фото на обложке журнала Seventeen, контракты с косметической фирмой CoverGirl и модельным агентством Elite Model Management. Она принимала участие в модных показах Amsterdam International Fashion Week 2009, Mercedes-Benz Fashion Week Fall 2009 и Trinidad and Tobago Fashion Week 2009. А в 2009 году журнал People внес Макки в список самых красивых людей мира!

Макки Салливан / пресс-служба Нового канала

Выпускницы украинских модельных реалити стараются не отставать от своих коллег из других стран. После проекта многие девушки строят модельную карьеру и покоряют мировые подиумы. Например, Арина Любителева из второго сезона «Супермодели по-украински» работала в Милане, Нью-Йорке, Сеуле, Греции, Корее и Перу, снималась для обложки гонконгского Harper’s Bazaar, делала показы у Philipp Plein и Stella McCartny, работала с Vita Kin, Еленой Ревой и многими другими.

Арина Любителева / пресс-служба Нового канала

А финалистка первого сезона «Супермодели по-украински» Таня Брык сотрудничала с всемирно известными брендами Yohji Yamamoto и Pepe Jeans, снималась для Harpe’s Bazaar, L’Officiel и Vogue.

Уже этой осенью девушки «обнулят» все свои заслуги и на равных вступят в борьбу за победу в Суперсезоне модельного реалити. Премьера «Супер Топ-модели по-украински» — в пятницу, 16 октября, на Новом канале!

Таня Брык / пресс-служба Нового канала

Напомним,