Бывшая жена Владимира Остапчука впечатлила своей идеальной растяжкой

Бывшая жена Владимира Остапчука является не только замечательной мамой, но и мотиватором для множества девушек.

На своем примере Елена Войченко доказывает, что при желании женщина способна добиться высот в карьере, быть прекрасной мамой, и оставаться красивой и стильной.

Елена поражает поклонников своей выносливостью и желанием быть «лучшей версией себя». Не забывает бывшая жена Владимира Остапчука и за физическую активность.

Вот уже несколько месяцев Елена посещает фитнес-студию, в которой активно тренирует растяжку своего стройного тела. Старания женщины не проходят зря.

Переводчик и журналист Елена Войченко / instagram.com/olenavoychenko/

С помощью одной из последних фотографий в своем Инстаграм Елена показала, как высоко она уже может поднять ногу из положения стоя.

В обтягивающем спортивном костюме она грациозно выпрямила ногу. Растяжка Войченко вызвала невероятный восторг среди ее подписчиц.

Напомним,