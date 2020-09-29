Бывшая жена Владимира Остапчука впечатлила своей идеальной растяжкой

29 сентября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Бывшая жена Владимира Остапчука впечатлила своей идеальной растяжкой
Переводчик и журналист Елена Войченко
instagram.com/olenavoychenko/

Бывшая жена Владимира Остапчука является не только замечательной мамой, но и мотиватором для множества девушек.

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На своем примере Елена Войченко доказывает, что при желании женщина способна добиться высот в карьере, быть прекрасной мамой, и оставаться красивой и стильной.

Елена поражает поклонников своей выносливостью и желанием быть «лучшей версией себя». Не забывает бывшая жена Владимира Остапчука и за физическую активность.

Вот уже несколько месяцев Елена посещает фитнес-студию, в которой активно тренирует растяжку своего стройного тела. Старания женщины не проходят зря.

Переводчик и журналист Елена Войченко / instagram.com/olenavoychenko/
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С помощью одной из последних фотографий в своем Инстаграм Елена показала, как высоко она уже может поднять ногу из положения стоя.

В обтягивающем спортивном костюме она грациозно выпрямила ногу. Растяжка Войченко вызвала невероятный восторг среди ее подписчиц.

Напомним, 

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