Бывшая жена Владимира Остапчука впечатлила своей идеальной растяжкой
Бывшая жена Владимира Остапчука является не только замечательной мамой, но и мотиватором для множества девушек.
Елена поражает поклонников своей выносливостью и желанием быть «лучшей версией себя». Не забывает бывшая жена Владимира Остапчука и за физическую активность.
Вот уже несколько месяцев Елена посещает фитнес-студию, в которой активно тренирует растяжку своего стройного тела. Старания женщины не проходят зря.
В обтягивающем спортивном костюме она грациозно выпрямила ногу. Растяжка Войченко вызвала невероятный восторг среди ее подписчиц.
Напомним,