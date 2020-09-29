Аманда Сейфрид во второй раз стала мамой
29 сентября 2020 13:20
Актриса Аманда Сейфрид
instagram.com/mingey
Первый месяц осени стал особенным для актрисы Аманды Сейфрид.
Аманды Сейфрид произошло очень долгожданное событие. Звезда сериала «Твин Пикс» сообщила публике, что во второй раз стала мамой.Также Аманда решила сделать приятный сюрприз своим подписчикам, поделившись первой фотографией новорожденного малыша. Подобный снимок появился в аккаунте благотворительной организации War Child.Напомним,
Этой невероятной новостью Сейфрид поделилась на своей странице в Инстаграм. Актриса призналась, что они вместе с мужем Томасом Садоски стали родителями замечательного сына.
Сын Аманды Сейфрид / instagram.com/mingey
С тех пор, как три года назад на свет появилась наша дочь, забота о невинных детях, пострадавших во время конфликтов и войн, стала занимать большую часть нашей жизни, - подписала снимок организация, отметив, что Аманда и Томас являются ее амбассадорами. - С момента рождения нашего сына сотрудничество с INARA и War Child стало нашей путевой звездой.
Аманда Сейфрид с дочкой / instagram.com/mingey