Аманда Сейфрид во второй раз стала мамой

29 сентября 2020 13:20 Юлия Крутиева
Аманда Сейфрид во второй раз стала мамой
Актриса Аманда Сейфрид
instagram.com/mingey

Первый месяц осени стал особенным для актрисы Аманды Сейфрид.

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В личной жизни Аманды Сейфрид произошло очень долгожданное событие. Звезда сериала «Твин Пикс» сообщила публике, что во второй раз стала мамой.

Этой невероятной новостью Сейфрид поделилась на своей странице в Инстаграм. Актриса призналась, что они вместе с мужем Томасом Садоски стали родителями замечательного сына.

Сын Аманды Сейфрид / instagram.com/mingey
Также Аманда решила сделать приятный сюрприз своим подписчикам, поделившись первой фотографией новорожденного малыша. Подобный снимок появился в аккаунте благотворительной организации War Child.

С тех пор, как три года назад на свет появилась наша дочь, забота о невинных детях, пострадавших во время конфликтов и войн, стала занимать большую часть нашей жизни, - подписала снимок организация, отметив, что Аманда и Томас являются ее амбассадорами. - С момента рождения нашего сына сотрудничество с INARA и War Child стало нашей путевой звездой.

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Имя сына Сейфрид и Садоски пока решили не сообщать. Мальчик стал вторым общим ребенком для пары. В их семье также подрастает 2-летняя дочь Нина. 

Аманда Сейфрид с дочкой / instagram.com/mingey
Напомним, 

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