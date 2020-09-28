Катя Бужинская призналась, что у мужа сложные отношения с ее старшей дочерью
Украинская исполнительница Катя Бужинская не часто делится с публикой подробностями из личной жизни.
Ведь в Сети неоднократно ходили слухи, что из-за тяжелых отношений Елены (дочь Катерины от первого брака- прим.ред) с Димитаром, девочка живет не в Болгарии, а в Украине.
Конечно, всегда больше любят родных детях, – ответила певица. – И когда родились двойняшки, Димитр к Леночке стал относиться более прохладно. Почему Елена здесь? Ребенок привык, у нее здесь друзья и мне так лучше, потому что я много времени провожу в Украине. Я не хочу Леночку оставлять там с Димитром, потому что мне спокойнее, когда Аленка здесь со мной. У нее сейчас пубертатный период, ей скоро исполнится 14 лет, она уже переходит из ребенка в тинейджерки.
Отметим, с апреля 2014 года Катерина Бужинская замужем за бизнесменом Димитаром Стойчевым. 27 декабря 2016 года артистка родила двойню: сына Дмитрия и дочку Катерину.
Напомним,