Бывшая и нынешняя Анатолия Анатолича встретились на вечеринке ко Дню рождения

Ведущий программы Ранок з Україною на телеканале Украина Анатолий Анатолич отпраздновал свой 36-й День рождения в зале столичной Малой оперы. Сегодня в сети появились фото с зажигательной вечеринки.

В канун своего 36-летия Анатолий Анатолич устроил «Творческий вечер». Согласно концепции праздника, все присутствующие поздравляли именинника с двадцатилетием творческой деятельности, а сам виновник торжества выступил с ироническим стендапом о самом себе. В этом ему помогли LOBODA, Елена Кравец, Alyona Alyona, Дмитрий Комаров и Виталий Дроздов – они записали для ведущего видеоролики, которые стали частью выступления.

Вечеринка была очень веселой и полной сюрпризов. Так, дочери Анатолича Лолита и Алиса записали трогательное видео, в котором показали, какой папа дома, чем насмешили гостей, открыв семейные тайны.

А звездные пары Никита Добрынин и Даша Квиткова, Лилия Ребрик и Андрей Дикий, Григорий Герман и Ирина Фролова устроили настоящий танцевальный баттл.Также на одном из фото с вечеринки Анатолич позирует с бывшей соведущей утреннего шоу Мариной Леончук и нынешней – Лилией Ребрик.

Поздравить именинника пришли Антон Птушкин, Алексей Суханов, Никита Добрынин с женой Дашей Квитковой, Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким, Григорий Герман с женой Ириной Фроловой, Руслан Сеничкин, Марина Леончук, Артем Гагарин, Евгения Захарова, Вадим Переверзев, Сергей Кравец, Ирина Пикалова и другие.

Напомним,