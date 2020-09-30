Бывшая и нынешняя Анатолия Анатолича встретились на вечеринке ко Дню рождения
Ведущий программы Ранок з Україною на телеканале Украина Анатолий Анатолич отпраздновал свой 36-й День рождения в зале столичной Малой оперы. Сегодня в сети появились фото с зажигательной вечеринки.
Вечеринка была очень веселой и полной сюрпризов. Так, дочери Анатолича Лолита и Алиса записали трогательное видео, в котором показали, какой папа дома, чем насмешили гостей, открыв семейные тайны.
Поздравить именинника пришли Антон Птушкин, Алексей Суханов, Никита Добрынин с женой Дашей Квитковой, Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким, Григорий Герман с женой Ириной Фроловой, Руслан Сеничкин, Марина Леончук, Артем Гагарин, Евгения Захарова, Вадим Переверзев, Сергей Кравец, Ирина Пикалова и другие.
Напомним,