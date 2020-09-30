Семейка Бигфутов – мультфильм, который нельзя пропустить

30 сентября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Семейка Бигфутов – мультфильм, который нельзя пропустить

С 1 октября в украинских кинотеатрах стартует мультфильм “Семейка Бигфутов”, который хоть и является продолжением “Бигфута Младшего” 2017-го года, но вторая часть обошла предшественника на голову.

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Причем сразу по всем параметрам: и ставки сюжета высоки (надо спасать мир!), и экшена значительно больше, и юмор увеличился в геометрической прогрессии, и даже саундтрек придется по вкусу не только детям, но и их родителям. Да и в целом, создатели постарались сделать “Семейку Бигфутов” весьма универсальной, ведь чтобы понять все сюжетные линии мультфильма - не обязательно смотреть первую часть.  А почему “Семейку Бигфутов” стоит увидеть на большом экране - расскажем в нашем материале.

Мультфильм, поднимающий важные вопросы

Создатели “Семейки Бигфутов” идут по стопам лучшей традиции современной анимации - создают динамичную и полную поворотов сюжета историю, которая еще и успевает поговорить с юным зрителем о множестве важных вопросов. Конечно же, о семье и дружбе, как может быть без этого? Но “Семейка Бигфутов” идет куда дальше: мультфильм успевает поговорить со зрителем об экологии, о корпорациях, упомянуть о влиянии медиа и социальных сетей, а также поговорить с юным зрителем о принятии себя.

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По сюжету мультфильма, милейшие соседи, проживающие в доме в тихом пригородном районе и правда милые, вот только совершенно необычные: папа, бывший ученый, стал самым настоящим Бигфутом - сильным, смелым и умеющим говорить с животными, свои способности он передал и сыну Адаму, которому хватает испытаний средней школы и без суперспособностей. Одна только мать семейства  не обладает сверхсилой, но с лихвой компенсирует это волевым характером и убийственной харизмой. У семьи, к слову, еще и “стандартный” набор пушистых друзей: медведь, полюбивший комфортные водные процедуры в доме, еноты, решившие что могут быть кулинарами, ну в дополнение - белочки, птички и прочие братья наши меньшие.

Конечно же, Бигфут-папа рано или поздно оказался в центре внимания медиа и потенциальных рекламодателей, но когда зов природы оказывается важнее и необходимо спасать целую Аляску - Бигфут тут же бежит спасать природу от циничной корпорации, которая к тому же весьма хороша в пиаре. Вот только и могучего папу иногда приходится спасать.

От этого “Семейка Бигфутов” оказалась полна экшена и динамики увлекательных приключений. А забавные зверушки на протяжении всего мультфильма обеспечат зрителям море позитива.

Приятные сюрпризы от создателей

Создатели мультфильма подготовили сразу множество сюрпризов: и для любителей высококачественной анимации, и для меломанов, и для знатоков удачного юмора.

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Для любителей кино в формате 3D - “Семейка Бигфутов” станет отличным вариантом для кинопросмотра на большом экране. Ответственная за анимацию бельгийская студия nWave славится одной из лучших адаптации популярной технологии, которая восхитит самого разборчивого зрителя. У “Семейки Бигфутов” еще и отличный саундтрек, полный узнаваемых хитов. Зверушки и забавные моменты с главными героями рассмешат и детей, и взрослых. Бонусом для родителей приготовили еще уйму забавных моментов, прекрасно понятных взрослыми: как отличаются пограничники США и Канады, чем отличается образ миллиардера-нефтяника в шляпе от современного предпринимателя из Кремниевой долины и множество других забавных ситуаций, которые в полной мере сможет оценить взрослый зритель.

Признание и премьера

“Семейка Бигфутов” летом 2020-го года попала в основную программу самого престижного фестиваля анимации в Анси, тем самым подтвердив высочайшее качество мультфильма. Предыдущая работа режиссера - мультфильм “Королевский корги” стал настоящим хитом в украинском прокате, собрав больше четвертой части “Истории игрушек”. “Семейку Бигфутов”, в отличии от забавного “Королевского корги” после кинофестиваля хвалили за еще лучший и оригинальный сценарий, который превратил анимационную приключенческую комедию в один из самых ожидаемых фильмов осени. “Семейка Бигфутов”с 1 октября в украинских кинотеатрах в форматах 2D и 3D.

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