Семейка Бигфутов – мультфильм, который нельзя пропустить
С 1 октября в украинских кинотеатрах стартует мультфильм “Семейка Бигфутов”, который хоть и является продолжением “Бигфута Младшего” 2017-го года, но вторая часть обошла предшественника на голову.
Мультфильм, поднимающий важные вопросы
Создатели “Семейки Бигфутов” идут по стопам лучшей традиции современной анимации - создают динамичную и полную поворотов сюжета историю, которая еще и успевает поговорить с юным зрителем о множестве важных вопросов. Конечно же, о семье и дружбе, как может быть без этого? Но “Семейка Бигфутов” идет куда дальше: мультфильм успевает поговорить со зрителем об экологии, о корпорациях, упомянуть о влиянии медиа и социальных сетей, а также поговорить с юным зрителем о принятии себя.
Конечно же, Бигфут-папа рано или поздно оказался в центре внимания медиа и потенциальных рекламодателей, но когда зов природы оказывается важнее и необходимо спасать целую Аляску - Бигфут тут же бежит спасать природу от циничной корпорации, которая к тому же весьма хороша в пиаре. Вот только и могучего папу иногда приходится спасать.
От этого “Семейка Бигфутов” оказалась полна экшена и динамики увлекательных приключений. А забавные зверушки на протяжении всего мультфильма обеспечат зрителям море позитива.
Приятные сюрпризы от создателей
Создатели мультфильма подготовили сразу множество сюрпризов: и для любителей высококачественной анимации, и для меломанов, и для знатоков удачного юмора.
Признание и премьера
“Семейка Бигфутов” летом 2020-го года попала в основную программу самого престижного фестиваля анимации в Анси, тем самым подтвердив высочайшее качество мультфильма. Предыдущая работа режиссера - мультфильм “Королевский корги” стал настоящим хитом в украинском прокате, собрав больше четвертой части “Истории игрушек”. “Семейку Бигфутов”, в отличии от забавного “Королевского корги” после кинофестиваля хвалили за еще лучший и оригинальный сценарий, который превратил анимационную приключенческую комедию в один из самых ожидаемых фильмов осени. “Семейка Бигфутов”с 1 октября в украинских кинотеатрах в форматах 2D и 3D.