Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс в новом триллере "Социопаты"

17 сентября 2020 17:30 Юлия Крутиева
Звезда

Триллер "Социопаты" с искрометной актерской подборкой в кинотеатрах Украины с 24 сентября.

Читайте такжеБилл и Тед – новые путешествия во времени: научно-фантастическая комедия выходит на киноэкраны
По сюжету, трое агрессивных парней – скользкий Терри (Эндрю Эллис), прагматичный Натан (Ян Керри) и главарь банды психопат Гэз (Джейк Карран) – решают обчистить частный дом зажиточной пожилой пары. Позже к ним присоединяется девушка Натана – Мэри (Мэйси Уильямс) которая, через не хочу, принимает участие в ограблении.

Злодеи знают, что в доме есть сейф, наполненный деньгами, и решают дождаться возвращения хозяев дома, чтобы выпытать у них код доступа.

Вскоре появляются безобидные с виду старики - доктор Хаггинс (Сильвестр Маккой) и его жена Эллен (Рита Ташингем), и грабителей ждет неприятный сюрприз.

Читайте такжеТОП-5 лучших триллеров, где девушки спасают сами себя
Поначалу подозрительно мягкий доктор ведет себя учтиво и пытается утешить свою жену, которая, похоже, страдает от слабоумия. Однако, спустя время, чета Хаггинсов раскрывается с неожиданной стороны, а красивый особняк превращается в площадку для игры в кошки-мышки между головорезами и их потенциальными жертвами.

“Социопаты” - триллер с искрометной актерской подборкой в кинотеатрах Украины с 24 сентября.

Облако тегов

кино фильм триллер премьера Мэйси Уильямс что посмотреть в кино что посмотреть

Материалы по теме

Маскарад: стала известна дата премьеры шоу на 1+1
Анонсы на ТВ

Маскарад: стала известна дата премьеры шоу на 1+1
На канале ТЕТ неделя крутых голливудских фильмов
Анонсы на ТВ

На канале ТЕТ неделя крутых голливудских фильмов
Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о новом увлечении своих детей
Новости

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о новом увлечении своих детей
Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.09.2020)
Телешоу

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.09.2020)

Популярное на сайте

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.09.2020)

Детектор лжи-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK