Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс в новом триллере "Социопаты"

Триллер "Социопаты" с искрометной актерской подборкой в кинотеатрах Украины с 24 сентября.

По сюжету, трое агрессивных парней – скользкий Терри (Эндрю Эллис), прагматичный Натан (Ян Керри) и главарь банды психопат Гэз (Джейк Карран) – решают обчистить частный дом зажиточной пожилой пары. Позже к ним присоединяется девушка Натана – Мэри ( Мэйси Уильямс ) которая, через не хочу, принимает участие в ограблении.

Злодеи знают, что в доме есть сейф, наполненный деньгами, и решают дождаться возвращения хозяев дома, чтобы выпытать у них код доступа.

Вскоре появляются безобидные с виду старики - доктор Хаггинс (Сильвестр Маккой) и его жена Эллен (Рита Ташингем), и грабителей ждет неприятный сюрприз.

Поначалу подозрительно мягкий доктор ведет себя учтиво и пытается утешить свою жену, которая, похоже, страдает от слабоумия. Однако, спустя время, чета Хаггинсов раскрывается с неожиданной стороны, а красивый особняк превращается в площадку для игры в кошки-мышки между головорезами и их потенциальными жертвами.

“Социопаты” - триллер с искрометной актерской подборкой в кинотеатрах Украины с 24 сентября.