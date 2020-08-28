Билл и Тед – новые путешествия во времени: научно-фантастическая комедия выходит на киноэкраны

Билл и Тед – новые путешествия во времени: научно-фантастическая комедия выходит на киноэкраны

Киану Ривз и Алекс Винтер возвращаются в долгожданном фильме о паре закадычных друзей Билла и Теда.

На заре своей кинокарьеры Киану Ривз вместе с Алексом Винтером сыграли школьников-лоботрясов, которые, вместо уроков, путешествовали во времени, пользуясь телефонной будкой. С ее помощью друзья не только перемещались в прошлое, но и переносили оттуда исторических личностей, таких как Наполеон и Сократ.

Бюджет первого фильма про Билла и Теда составил $ 10000000, а кассовые сборы превысили эту цифру в 4 раза. Неудивительно, что впоследствии был снят сиквел о приключениях непутевых музыкантов.

Обе картины были культовыми среди фанатов поп-культуры, а дуэт глуповатых подростков стал своеобразным символом поколения в Америке, вопреки прохладному приему критиков. Про Билла и Теда были созданы комиксы, снят мюзикл, а по телевидению шел одноименный мультсериал.

В первом фильме «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) неразлучные друзья узнают о том, что их музыка спасет мир в будущем, если, конечно, их не вытурят со школы за плохую успеваемость.

Во втором фильме «Новые приключения Билла и Теда» (1991) подросшие раздолбаи спасаются от преследований злых роботов и Смерти, которые оказываются глупее самих героев.

И вот на киноэкраны выходит долгожданный третий фильм о паре закадычных друзей в исполнении Киану Ривза и Алекса Винтера. В нем Билл и Тед - непутевые папаши взрослых дочерей, горе-семьянины и музыканты, чья карьера оставляет желать лучшего. Однако, это все не отменяет их предназначения - создать песню, которая спасет Вселенную от гибели.

Вместо того, чтобы написать великий хит, находчивые Билл и Тед вновь отправляются в путешествие во времени с помощью телефонной будки. Для того, чтобы украсть спасительную песню у самих себя в будущем - там, где они ее уже написали. Компанию в этом им составляют их дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.

Посмотреть научно-фантастическую комедию «Билл и Тэд» в кинотеатрах Украины можно с 3 сентября 2020 года.