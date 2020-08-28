Билл и Тед – новые путешествия во времени: научно-фантастическая комедия выходит на киноэкраны
Киану Ривз и Алекс Винтер возвращаются в долгожданном фильме о паре закадычных друзей Билла и Теда.
Обе картины были культовыми среди фанатов поп-культуры, а дуэт глуповатых подростков стал своеобразным символом поколения в Америке, вопреки прохладному приему критиков. Про Билла и Теда были созданы комиксы, снят мюзикл, а по телевидению шел одноименный мультсериал.
В первом фильме «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) неразлучные друзья узнают о том, что их музыка спасет мир в будущем, если, конечно, их не вытурят со школы за плохую успеваемость.
Во втором фильме «Новые приключения Билла и Теда» (1991) подросшие раздолбаи спасаются от преследований злых роботов и Смерти, которые оказываются глупее самих героев.
Вместо того, чтобы написать великий хит, находчивые Билл и Тед вновь отправляются в путешествие во времени с помощью телефонной будки. Для того, чтобы украсть спасительную песню у самих себя в будущем - там, где они ее уже написали. Компанию в этом им составляют их дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.
Посмотреть научно-фантастическую комедию «Билл и Тэд» в кинотеатрах Украины можно с 3 сентября 2020 года.