ТОП-5 медицинских сериалов от актера "Швидкої" Геннадия Василенка
Съемки нового сезона комедийного сериала о парамедиках "Швидка" – в самом разгаре!
«Доктор Хаус», США, 2004-2012
Сериал, все сезоны которого были у меня на дисках. Прекрасная актерская работа Хью Лори влюбляет зрителя в главного героя с первых серий. И это, несмотря на его привычки и отношение к окружающим (а, возможно, и благодаря им). Тонкий ироничный юмор прекрасно дополняет драматический сюжет. По моему субъективному мнению – один из лучших сериалов на медицинскую тему. Я его пересматривал минимум пару раз.
«Клиника», США, 2001-2010
«Анатомия Грей», США, 2005
Яркий пример медицинской драмы, которая растянулась на 16 сезонов. Это говорит о заинтересованности зрителей и профессионализме создателей. Разнообразие персонажей, их отношений (как на рабочем месте, так и вне его) добавляют интересной палитры медицинским случаям и сложностям, с которыми сталкиваются герои.
«Больница Никербокер», США, 2014
«Скорая помощь», США, 1994-2009
Ну и классика жанра, сериал, благодаря которому лично я познакомился с медиками на экране. Сейчас он уже ностальгический. Я, например, его не пересматривал последнее время, но воспоминания о нем приятные. Возможно, потому что это один из сериалов детства.
Напомним,