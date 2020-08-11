ТОП-5 медицинских сериалов от актера "Швидкої" Геннадия Василенка

Съемки нового сезона комедийного сериала о парамедиках "Швидка" – в самом разгаре!

«Доктор Хаус», США, 2004-2012

Пока все с нетерпением ждут новые серии в эфире канала НЛО TV, мы попросили одного из главных героев «Швидкої» Геннадия Василенка (доктор Шульга) рассказать о своем ТОП-5 любимых медицинских сериалов.

Доктор Хаус / пресс-служба

Сериал, все сезоны которого были у меня на дисках. Прекрасная актерская работа Хью Лори влюбляет зрителя в главного героя с первых серий. И это, несмотря на его привычки и отношение к окружающим (а, возможно, и благодаря им). Тонкий ироничный юмор прекрасно дополняет драматический сюжет. По моему субъективному мнению – один из лучших сериалов на медицинскую тему. Я его пересматривал минимум пару раз.

«Клиника», США, 2001-2010

Клиника / пресс-служба

«Анатомия Грей», США, 2005

Чистый комедийный сериал, в котором мне нравится все. Сценарий, актеры и их персонажи, режиссерская работа – вот вообще все. Учитывая жанр, медицина, как таковая, отходит на второй план. Поэтому зритель наблюдает за отношениями обычных, немного гипертрофированных, людей. Тем не менее, «Клиника» – прекрасный пример медицинского комедийного сериала.

Анатомия Грей / пресс-служба

Яркий пример медицинской драмы, которая растянулась на 16 сезонов. Это говорит о заинтересованности зрителей и профессионализме создателей. Разнообразие персонажей, их отношений (как на рабочем месте, так и вне его) добавляют интересной палитры медицинским случаям и сложностям, с которыми сталкиваются герои.

«Больница Никербокер», США, 2014

Больница Никербокер / пресс-служба

«Скорая помощь», США, 1994-2009

Если вам интересно создание современной медицины и, если вы хотите увидеть путь врачей в начале XX века – сериал «Больница Никербокер» обязателен к просмотру. Атмосфера, сюжет и реалистичные кадры, не оставят вас равнодушными.

Скорая помощь / пресс-служба

Ну и классика жанра, сериал, благодаря которому лично я познакомился с медиками на экране. Сейчас он уже ностальгический. Я, например, его не пересматривал последнее время, но воспоминания о нем приятные. Возможно, потому что это один из сериалов детства.

Напомним,