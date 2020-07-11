Актер Ярослав Герус: В новом сезоне сериала "Швидка" будет немного больше эротики

Совсем скоро комедийный сериал о жизни парамедиков Швидка возвращается на НЛО TV!

Пока съемки третьего сезона в самом разгаре мы пообщались с одним из его героев – актером Ярославом Герусом.

Ярослав, как тебе съемки третьего сезона сериала «Швидка»? Что-то изменилось в отношении актеров или в отношениях актеров?

Съёмки – это всегда интересно и весело! Особенно, съёмки ситкома (тем более, с такой бандой, как наша). В отношениях у нас особо ничего не изменилось, мы всегда рады друг другу. Мы как дети на площадке: легко сходимся, легко общаемся и так же легко прощаемся, потому что знаем, что скоро снова встретимся.

Твой герой в сериале – очень серьезный парень с минимум эмоций. Ты в жизни такой же?

Да, мой персонаж – человек глыба, мистер каменное лицо. В жизни я совсем другой! Я позволяю себе проявлять эмоции, чтобы они сами не нашли выход какими-то болячками или нервным срывом. Так что похож я с моим героем Геной только внешне. Бывает, что коллеги замечают за мной выражение Гены вне кадра, но, надеюсь, дальше площадки это не распространится.

Какие сцены в предыдущих двух сезонах тебе давались сложнее всего?

Самая тяжёлая сцена в предыдущих сезонах – когда Жорик попал в аварию. Тот день для меня был очень сложным. Я тогда отравился перед съёмками, весь день был голодный. Мы снимали аварию на улице, под палящим солнце, и мы с Назарчиком Кошарским (в сериале играет парамедика Артёма – ред.) бегали с носилками туда-обратно. Я себя очень плохо чувствовал и мне эти сцены дались сложнее всего. И бывало трудновато снимать сцены в ординаторской. Это очень маленькая комната, где в жаркий день находятся около десяти человек (актёры, операторы, звукорежиссеры). Окна здесь закрыты и кондиционер не работает, поэтому под вечер немного устаёшь.

Предыдущий сезон оставил много интриг для зрителя. А чем тебя больше всего удивил сценарий третьего сезона?

Да, наши ребята могут заинтриговать. К сожалению, я не могу сейчас открывать все карты, чтобы интриги было еще больше. Единственное, что могу сказать – в новом сезоне сериала «Швидка» будет немного больше эротики. Особенно у (не поверите) Артёма! Да, этот тихоня наделает шороху. Интриги будет не меньше, чем раньше, особенно, в последней серии. Я был очень заинтригован, читая сценарий. Представлю, какие эмоции будут после просмотра!

Можно сказать, что сейчас ты максимально набрался опыта в медицинской сфере? Сможешь оказать первую медицинскую помощь до приезда парамедиков?

Нет, максимально набраться опыта в процессе съёмок, думаю, не реально. Люди много лет учатся и практикуются для такого. Но некий опыт появился, теперь я знаю, как пользоваться мешком АМБу, делать массаж сердца и основы первой медицинской помощи. Я искренне надеюсь, что все эти знания мне пригодятся исключительно в следующих сезонах «Швидкої», а не в жизни.

Тебе самому когда-то приходилось сталкиваться с реальными парамедиками? Или слышать их реакцию на ваш сериал?

Конечно, сталкиваюсь, а как же! И девочки из университета Богомольца иногда в Инстаграм пишут, и знакомые медики есть. И даже в массовке у нас были настоящие медики, которые играли обычных посетителей ресторана (помню, даже консультировали нас, как пользоваться аппаратом ЭКГ). Все довольны.

За кадром ты дружишь с коллегами по съемочной площадке? С кем сдружился больше всего?

У нас очень дружественный коллектив, мы все дружим за кадром. Причем, не только актёры между собой, но и все цеха. Если у тебя есть свободное время и ты идёшь в магазин, допустим, ты кричишь на весь павильон: «Я иду в магазин, что кому взять?!» И если кому-то что-то надо, но человек при этом занят, он просит тебя купить. Это мелочь, но таких мелочей в нашем коллективе много и именно такие мелочи показывают насколько дружественная у нас семья. С Назаром недавно виделись вне площадки, приезжал ко мне в гости. С Илюхой Прокопивым (в сериале играет Жорика, напарника Гены – ред.) тоже пересекаемся: то шашлык организуем, то просто приключения ищем.

Расскажи, почему зрителю стоит посмотреть третий сезон сериала «Швидка»?

Потому что с нами весло и наш сериал заряжает позитивом, даёт зрителю иммунитет против всех болезней! А если серьёзно, то мы все стараемся сделать качественный контент, где каждый получает удовольствие от своей работы. Хотелось бы этой радостью делиться с другими. Так что будьте здоровы, смотрите «Швидку» на НЛО TV, заряжайтесь позитивом и всё у нас будет круто!