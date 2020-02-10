День святого Валентина 2020: актер Ярослав Герус рассказал, как удивить девушку

Эксклюзив 10 февраля 2020 23:30 Александр Кива
День святого Валентина 2020: актер Ярослав Герус рассказал, как удивить девушку
актер Ярослав Герус

Не за горами День святого Валентина, поэтому парням стоит продумать сценарий вашего романтического свидания заблаговременно.

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Актер Ярослав Герус, сыгравший роль парамедика в сериале «Швидка» на канале НЛО TV, рассказал, как не испортить праздник второй половинке и подсказал идеи для романтического свидания в День святого Валентина.

14 февраля на носу, а значит пришло время замолаживать свою вторую половинку: решать, кто кого больше любит, и демонстрировать весь романтичный потенциал. Но, что делать, если шампанское с конфетами и мягкой игрушкой не подходит вам из-за капризности, социального статуса? Или религия не позволяет алкоголь, фигура – конфеты и у вас аллергия на плюш в придачу?

К счастью, сейчас в интернете можно заказать любую услугу: полёт на воздушном шаре для двоих, шоколадные СПА-процедуры (для двоих, естественно). Еще вы можете пройти курсы экстремального вождения на двоих, и инструктором вам будет сам святой Валентин.

Еще в этот день намечается большое количество концертов: от бесплатных на площадях до премиум концертов, театральных тематических постановок и вечеринок. Если вы всё же решили «окультурить» ваши отношения в этот день и взять билеты на концерт, балет или спектакль, то обязательно смотрите не только на число, но и на месяц.

Потому что я однажды, будучи уверенным, что концерты могут быть исключительно 14 февраля (да и кто перед 14 февраля продаёт билеты на романтическое мероприятие, которое будет 14 числа, но в марте месяце?), привел подругу в пустой Октябрьский дворец. Так что пришлось идти пить вино и кататься на фуникулёре.

Чтобы сделать этот вечер незабываемым, мужики могут проделать трюк с постановочной дракой. Для этого приходите в любой малоизвестный театр, отбираете актеров с самым злодейским амплуа (можно без плаща, цилиндра и злодейских усиков) и договариваетесь с ними за постановочный бой, который произойдет по дороге на ваше мероприятие. Когда хулиганы будут повержены, вы геройской походкой с восхищенной дамой под руку идете в буфет, праздновать победу.

А если ваша творческая натура решила хорошенько заморочиться, то в книге «Три метра над уровнем неба» (1 часть) Ф. Моччиа, есть отличный пример: в девятой главе героиня получает письмо с загадкой, расшифровав которое, узнаёт о координатах. Приехав на место, она находит невероятно красивый шарф со следующим письмом и ребусом. И так шаг за шагом Бабби мотается на мотороллере по Италии и собирает заготовленные заранее подарки: нижнее белье в брендовом магазине, любимый десерт в ресторане и т.д.

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Женщинам же удивить своего избранного будет куда проще. Да, милые дамы, вам достаточно надеть чулки и закутаться в рубашку вашего мужчины. Если после этого он, как писал Вячеслав Солдатов, не готов подарить вам небо и весь млечный путь, то он либо в обмороке, либо – женщина.

Любите и будьте любимы!

 

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