Праздник психически больных и одиноких: как принято отмечать День святого Валентина во всем мире

Праздник психически больных и одиноких: как принято отмечать День святого Валентина во всем мире

День святого Валентина не всегда про любовь и цветы.

Сегодня мы расскажем о необычных, непривычных и даже слегка странных традициях празднования этого дня по всему миру.

Италия

Родоначальница этого праздника, страна любви и вкусной пиццы, отмечает день влюбленных плюс-минус стандартно. Только вот никаких цветов в окнах квартир вы не увидите. Дело в том, что итальянцы считают любовь той еще сладостью. Именно поэтому аншлаг стоит не в цветочных магазинах, а пекарнях и мастерских шоколада.

Германия

Германия в этот день отдает почтение не влюбленным, а людям с психологическими и психическими расстройствами. Как они это делают? В честь праздника немцы украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, в часовнях проводят специальное богослужение.

Франция

Во Франции жители гребут все, что видят на прилавке: белье, открытки, конфеты, цветы. И есть даже вишенка на торте - лотерейный билет. Ведь любовь - та еще лотерея, разве не так?

Англия

В Англии жители поздравляют не столько людей, сколько домашних животных: псов, котов и прочую живность.

Япония

В Японии молодые люди и девушки встречаются по разные стороны мостов и начинают кричать признания в любви, чтобы их половинка это точно услышала. При чем выигрывает не самое красивое, а самое громкое признание.

Напомним,