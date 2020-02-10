Праздник психически больных и одиноких: как принято отмечать День святого Валентина во всем мире
День святого Валентина не всегда про любовь и цветы.
Италия
Родоначальница этого праздника, страна любви и вкусной пиццы, отмечает день влюбленных плюс-минус стандартно. Только вот никаких цветов в окнах квартир вы не увидите. Дело в том, что итальянцы считают любовь той еще сладостью. Именно поэтому аншлаг стоит не в цветочных магазинах, а пекарнях и мастерских шоколада.
Германия
Франция
Во Франции жители гребут все, что видят на прилавке: белье, открытки, конфеты, цветы. И есть даже вишенка на торте - лотерейный билет. Ведь любовь - та еще лотерея, разве не так?
Англия
В Англии жители поздравляют не столько людей, сколько домашних животных: псов, котов и прочую живность.
Япония
В Японии молодые люди и девушки встречаются по разные стороны мостов и начинают кричать признания в любви, чтобы их половинка это точно услышала. При чем выигрывает не самое красивое, а самое громкое признание.
Напомним,