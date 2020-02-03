ТОП-5 запретов в День святого Валентина

Мы много говорим о том, что стоит делать в день всех влюбленных, однако все молчат относительно того, чего делать не стоит.

Сегодня мы расскажем о пяти главных табу на каждое 14 февраля.

Показывать неудовлетворенность

Если ваш мужчина подарил вам не то, что вы хотели, это вовсе не повод обижаться на него или говорить о том, какой он плохой. Напротив, похвалите его за внимание. А лучший вариант - скажите заранее, что хотите видеть в этот день в своих руках. Так будет меньше разочарований.

Прочь банальности

Розы и конфеты - это прекрасно, но очень банально и заезженно. Не зацикливайтесь на одном варианте. Проявите креативность. Ваша половинка точно это оценит.

Слишком дорогие подарки

Если вы подарите девушке слишком дорогой подарок, то можете поставить ее в неловкое положение. Ваши подарки должны быть плюс-минус на одном уровне или же вы оба можете оказаться в не самом приятном положении.

Не занимайтесь плагиатом

Как в случае с розами и цветами, копировать банальное поздравление с Днем всех влюбленных из Интернета не стоит. Это указывает как на отсутствие вашей фантазии, так и на пренебрежительное отношение к вашей половинке. Вы же не хотите, чтобы у нее сложилось такое мнение? В таком случае, сядьте за чистый лист бумаги и изложите свои мысли с чувствами так, как говорит вам ваше сердце.

Не грустите

То, что у вас нет пары в этот день, вовсе не должно вас сдерживать от плохого настроения и тоски в четырех стенах из-за одиночества. Запомните: отсутсвие второй половинки вовсе не является признаком вашего одиночества. Вы можете провести отлично время в компании друзей и родных.

Напомним,