ТОП-5 запретов в День святого Валентина

3 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 запретов в День святого Валентина
ТОП-5 запретов в День святого Валентина
pixabay.com

Мы много говорим о том, что стоит делать в день всех влюбленных, однако все молчат относительно того, чего делать не стоит.

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Сегодня мы расскажем о пяти главных табу на каждое 14 февраля. 

Показывать неудовлетворенность 

Если ваш мужчина подарил вам не то, что вы хотели, это вовсе не повод обижаться на него или говорить о том, какой он плохой. Напротив, похвалите его за внимание. А лучший вариант - скажите заранее, что хотите видеть в этот день в своих руках. Так будет меньше разочарований. 

Прочь банальности 

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Розы и конфеты - это прекрасно, но очень банально и заезженно. Не зацикливайтесь на одном варианте. Проявите креативность. Ваша половинка точно это оценит. 

Слишком дорогие подарки 

Если вы подарите девушке слишком дорогой подарок, то можете поставить ее в неловкое положение. Ваши подарки должны быть плюс-минус на одном уровне или же вы оба можете оказаться в не самом приятном положении. 

Не занимайтесь плагиатом 

Как в случае с розами и цветами, копировать банальное поздравление с Днем всех влюбленных из Интернета не стоит. Это указывает как на отсутствие вашей фантазии, так и на пренебрежительное отношение к вашей половинке. Вы же не хотите, чтобы у нее сложилось такое мнение? В таком случае, сядьте за чистый лист бумаги и изложите свои мысли с чувствами так, как говорит вам ваше сердце. 

Не грустите 

То, что у вас нет пары в этот день, вовсе не должно вас сдерживать от плохого настроения и тоски в четырех стенах из-за одиночества. Запомните: отсутсвие второй половинки вовсе не является признаком вашего одиночества. Вы можете провести отлично время в компании друзей и родных. 

Напомним, 

 

 

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