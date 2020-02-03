ТОП-5 запретов в День святого Валентина
Мы много говорим о том, что стоит делать в день всех влюбленных, однако все молчат относительно того, чего делать не стоит.
Показывать неудовлетворенность
Если ваш мужчина подарил вам не то, что вы хотели, это вовсе не повод обижаться на него или говорить о том, какой он плохой. Напротив, похвалите его за внимание. А лучший вариант - скажите заранее, что хотите видеть в этот день в своих руках. Так будет меньше разочарований.
Прочь банальности
Слишком дорогие подарки
Если вы подарите девушке слишком дорогой подарок, то можете поставить ее в неловкое положение. Ваши подарки должны быть плюс-минус на одном уровне или же вы оба можете оказаться в не самом приятном положении.
Не занимайтесь плагиатом
Как в случае с розами и цветами, копировать банальное поздравление с Днем всех влюбленных из Интернета не стоит. Это указывает как на отсутствие вашей фантазии, так и на пренебрежительное отношение к вашей половинке. Вы же не хотите, чтобы у нее сложилось такое мнение? В таком случае, сядьте за чистый лист бумаги и изложите свои мысли с чувствами так, как говорит вам ваше сердце.
Не грустите
То, что у вас нет пары в этот день, вовсе не должно вас сдерживать от плохого настроения и тоски в четырех стенах из-за одиночества. Запомните: отсутсвие второй половинки вовсе не является признаком вашего одиночества. Вы можете провести отлично время в компании друзей и родных.
Напомним,