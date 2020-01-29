Что посмотреть на День святого Валентина?
Не знаете, какой фильм выбрать для совместного просмотра со своей половинкой?
Дневник памяти
Даже если вы уже успели посмотреть эту великолепную драму с Райаном Гослингом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях, мы все равно советуем вернуться к этому фильму еще раз. Главные герои пытаются любить вопреки всех и все: маме-склочнице, разным социальным уровням и финансовым возможностям. А победит ли любовь? Узнаете потом.
Привидение
Полночь в Париже
Гениальный Вуди Аллен создал прекрасную историю о творческом кризисе писателя и его поисках вдохновения на улицах Парижа. Однако волей случая главный герой попадает в 20-ые года прошлого века в культурную богему той эпохи. Сможет ли он найти счастье в новой реальности либо же ему придется вернуться к обыденности? Всем любителям необычных, слегка сказочных историй посвящается.
Эта дурацкая любовь
Эта мелодрама похожа скорее на американские горки: с такой частой "вверх-вниз" скачет сюжет одного из наиболее искренних фильмов. Ну а наличие Райана Гослинга в роли секс-гуру только добавляет перчинки к просмотру картины.
Три метра над уровнем
Конечно, его смотрела каждая девушка. А 14 февраля - идеальный день освежить в памяти чудесные виды Испании, подтянутого тела Марио Касаса и невероятно чувствительную историю непростой любви людей из разных миров.
Напомним,