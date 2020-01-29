Что посмотреть на День святого Валентина?

Не знаете, какой фильм выбрать для совместного просмотра со своей половинкой?

Сегодня мы расскажем вам о наиболее романтичных и уютных фильмах, которые помогут создать атмосферу праздника.

Дневник памяти

Даже если вы уже успели посмотреть эту великолепную драму с Райаном Гослингом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях, мы все равно советуем вернуться к этому фильму еще раз. Главные герои пытаются любить вопреки всех и все: маме-склочнице, разным социальным уровням и финансовым возможностям. А победит ли любовь? Узнаете потом.

Привидение

В этой криминальной романтической комедии призрак Патрика Cуэйзи заставляет медиума Вупи Голдберг жертвовать миллионы монашкам и в легендарной сцене под звуки «Unchained Melody» заниматься любовью с его горюющей невестой Деми Мур. На случай, если вам надоели шаблонные романтические мелодрамы.

Полночь в Париже

Гениальный Вуди Аллен создал прекрасную историю о творческом кризисе писателя и его поисках вдохновения на улицах Парижа. Однако волей случая главный герой попадает в 20-ые года прошлого века в культурную богему той эпохи. Сможет ли он найти счастье в новой реальности либо же ему придется вернуться к обыденности? Всем любителям необычных, слегка сказочных историй посвящается.

Эта дурацкая любовь

Эта мелодрама похожа скорее на американские горки: с такой частой "вверх-вниз" скачет сюжет одного из наиболее искренних фильмов. Ну а наличие Райана Гослинга в роли секс-гуру только добавляет перчинки к просмотру картины.

Три метра над уровнем

Конечно, его смотрела каждая девушка. А 14 февраля - идеальный день освежить в памяти чудесные виды Испании, подтянутого тела Марио Касаса и невероятно чувствительную историю непростой любви людей из разных миров.

Напомним,