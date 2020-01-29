Что посмотреть на День святого Валентина?

29 января 2020 15:30 Антонина Старовойт
Что посмотреть на День святого Валентина?
Что посмотреть на День святого Валентина?
pixabay.com

Не знаете, какой фильм выбрать для совместного просмотра со своей половинкой?

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Сегодня мы расскажем вам о наиболее романтичных и уютных фильмах, которые помогут создать атмосферу праздника. 

Дневник памяти 

Даже если вы уже успели посмотреть эту великолепную драму с Райаном Гослингом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях, мы все равно советуем вернуться к этому фильму еще раз. Главные герои пытаются любить вопреки всех и все: маме-склочнице, разным социальным уровням и финансовым возможностям. А победит ли любовь? Узнаете потом. 

Привидение 

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В этой криминальной романтической комедии призрак Патрика Cуэйзи заставляет медиума Вупи Голдберг жертвовать миллионы монашкам и в легендарной сцене под звуки «Unchained Melody» заниматься любовью с его горюющей невестой Деми Мур. На случай, если вам надоели шаблонные романтические мелодрамы. 

Полночь в Париже 

Гениальный Вуди Аллен создал прекрасную историю о творческом кризисе писателя и его поисках вдохновения на улицах Парижа. Однако волей случая главный герой попадает в 20-ые года прошлого века в культурную богему той эпохи. Сможет ли он найти счастье в новой реальности либо же ему придется вернуться к обыденности? Всем любителям необычных, слегка сказочных историй посвящается.  

Эта дурацкая любовь 

Эта мелодрама похожа скорее на американские горки: с такой частой "вверх-вниз" скачет сюжет одного из наиболее искренних фильмов. Ну а наличие Райана Гослинга в роли секс-гуру только добавляет перчинки к просмотру картины. 

Три метра над уровнем 

Конечно, его смотрела каждая девушка. А 14 февраля - идеальный день освежить в памяти чудесные виды Испании, подтянутого тела Марио Касаса и невероятно чувствительную историю непростой любви людей из разных миров. 

Напомним, 

 

 

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