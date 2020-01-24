ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи: съемки, актеры и... импровизация

Актёры ДЖЕНТЛЬМЕНОВ утверждают: соглашаясь на роль, они предвкушали возможность поработать в уникальном стиле Гая Ричи, насладиться игрой его воображения, поэтикой диалогов и динамичными сценами.

Фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ предоставил Гаю Ричи возможность исследовать культурные различия между Великобританией и США. В этом ему помогли замечательные актёры, его уникальный стиль работы, а также некоторые уловки и трюки.

Импровизации – как в джазе

«Я думаю, зрителям будет интересно – их ожидает необычный аттракцион, – Гай Ричи. – Мне было интересно исследовать различные направления культур и субкультур, верхние и нижние слои общества. Надеюсь, аудитория разделит со мной этот интерес».

«Гай – автор во всех смыслах этого слова, – отмечает Чарли Ханнэм. – Всё происходящее на съёмочной площадке словно проходит через особый фильтр его видения. А видит Гай всё очень точно, но при этом оригинально. Остаётся только ему повиноваться».

Коллин Фаррелл добавляет: «В фильме есть импровизации – как в джазе, когда каждый из нас подхватывал задаваемую другим тональность, но каждая партия звучит гармонично».

«В картине очень много реплик, лично я несколько месяцев потратил на то, чтобы выучить все реплики Флетчера, – вспоминает Хью Грант. – Я отправился со своими детьми на лыжные выходные, но в итоге покататься так и не удалось, потому что все это время я разучивал сценарий. Стоит отдать должное Гаю, его диалоги очень содержательные и очень бойкие. Трудность состояла в том, чтобы сделать их своими, но эта работа была мне по душе».

Измениться до неузнаваемости

Гай Ричи постоянно вносил коррективы в сценарий, иногда переписывая сцену прямо в день съёмки. И так происходит на всех его фильмах. Мэтью МакКонахи был впечатлён настойчивостью, с которой режиссёр стремился всё снять правильно, и самим процессом реализации поставленных задач. «На съемках мы с Гаем говорили больше, чем с любым другим режиссёром, – вспоминает актёр. – Он действительно оживлял сценарий, внося свои правки. Это был крайне необычный опыт, с которым я прежде не сталкивался».

«Ты вроде как приходишь на съёмочную площадку подготовленный, но всё внезапно может измениться до неузнаваемости, – вторит коллеге Мишель Докери. – К этому необходимо привыкнуть, но усилия того стоят. Процесс по-настоящему творческий и коллективный. Гай прислушивается ко всем пожеланиям и советам и во всём всегда находит юмор. В каждом фильме Гая есть свой накал, свой сарказм, своя поэтичность. Есть ритм в том, что он пишет, и текст воспринимается как музыка».

Безупречное чувство вкуса

Чарли Ханнэм вспоминает, как они с Ричи ходили в лондонский магазин одежды: «Мы провели там три или четыре часа, примеряя различные костюмы. Фактически мы полностью составили гардероб Рэя в одном этом магазине. Гай очень элегантно одевается и очень чётко представляет, в чём должны ходить все герои его фильмов».

Генри Голдинг соглашается, добавляя: «У Гая очень своеобразное представление о персонажах. Но чувство вкуса у него безупречное. Мэттью МакКонахи в образе Микки появлялся в кадре в шикарном твидовом костюме, а Рэй в исполнении Чарли Ханнэма выглядел так, словно только что сошёл со страниц GQ».

Мишель Докери вторит коллегам: «Костюмы были потрясающими. Мы только и делали, что рассматривали лейблы друг у друга на одежде. Многие костюмы подбирал сам Гай. У него безупречное чувство стиля. Я сама модница, так что примерки были мне в радость».

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