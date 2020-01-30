3 эффектные прически на День святого Валентина

Сомневаетесь, стоит делать укладку или нет?

Сегодня мы поможем вам определиться с этим вопросом, чтобы выглядеть в День святого Валентина ошеломительно.

Два жгута

Немного подкрутите волосы для создания эффекта легкой небрежности. Затем отделите по пряди от висков и сверните их в маленькие жгуты, потом закрепите резинкой и выверните жгуты вовнутрь. Готово!

Низкий хвост

Подкрутите слегка свою копну волос на плойку, а затем создайте небольшой начес для придания волосам объема. Затем скрутите волосы с одной стороны в жгут и скрепите невидимками, сделайте также на другой стороне и соберите это все в низкий хвост.

Мальвинка

Эта прическа подчеркнет вашу игривость и молодость в душе. Возьмите верхние пряди волос и соберите их в небрежную гульку с помощью невидимок. Остальные волосы или причешите, или накрутите.

Напомним,