3 эффектные прически на День святого Валентина
Сомневаетесь, стоит делать укладку или нет?
Два жгута
Немного подкрутите волосы для создания эффекта легкой небрежности. Затем отделите по пряди от висков и сверните их в маленькие жгуты, потом закрепите резинкой и выверните жгуты вовнутрь. Готово!
Низкий хвост
Мальвинка
Эта прическа подчеркнет вашу игривость и молодость в душе. Возьмите верхние пряди волос и соберите их в небрежную гульку с помощью невидимок. Остальные волосы или причешите, или накрутите.
Напомним,