3 эффектные прически на День святого Валентина

30 января 2020 15:30 Антонина Старовойт
3 эффектные прически на День святого Валентина
3 эффектные прически на День святого Валентина
pixabay.com

Сомневаетесь, стоит делать укладку или нет?

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Сегодня мы поможем вам определиться с этим вопросом, чтобы выглядеть в День святого Валентина ошеломительно. 

Два жгута 

Немного подкрутите волосы для создания эффекта легкой небрежности. Затем отделите по пряди от висков и сверните их в маленькие жгуты, потом закрепите резинкой и выверните жгуты вовнутрь. Готово!

Низкий хвост

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Подкрутите слегка свою копну волос на плойку, а затем создайте небольшой начес для придания волосам объема. Затем скрутите волосы с одной стороны в жгут и скрепите невидимками, сделайте также на другой стороне и соберите это все в низкий хвост.

Мальвинка 

Эта прическа подчеркнет вашу игривость и молодость в душе. Возьмите верхние пряди волос и соберите их в небрежную гульку с помощью невидимок. Остальные волосы или причешите, или накрутите. 

Напомним, 

 

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