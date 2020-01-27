День святого Валентина по-украински: 3 места, куда стоит уехать вдвоем
Хоть некоторые и не в восторге от для всех влюбленных. А другая группа людей просто визжит от восторга.
Одесса
Уехать к морю можно в любое время года - главное, с кем. Романтичная прогулка городом, уютные дворики и модные рестораны - это все создает прекрасную атмосферу тепла и уюта. Дойдите до Приморского бульвара, сядьте на скамейку - насладитесь видом зимнего моря и вашей половинкой.
Полтава
Карпаты
Затеряться в хижине на склоне горы, пойти в поход, насладиться фирменной ухой и баношем - все это вы можете сделать в любое время года. Но лучше всего - в День всех влюбленных. Красота природы не сможет вас оторвать взгляд от лесов и друг друга.
Напомним,
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