День святого Валентина по-украински: 3 места, куда стоит уехать вдвоем

Хоть некоторые и не в восторге от для всех влюбленных. А другая группа людей просто визжит от восторга.

Мы собрали три идеи для тех, кто хочет уехать подальше от шумихи со своей половинкой и тех, кто хочет отдаться романтике по полной.

Одесса

Уехать к морю можно в любое время года - главное, с кем. Романтичная прогулка городом, уютные дворики и модные рестораны - это все создает прекрасную атмосферу тепла и уюта. Дойдите до Приморского бульвара, сядьте на скамейку - насладитесь видом зимнего моря и вашей половинкой.

Полтава

Хоть это и не самое популярное туристическое направление среди туристов, стоит отдать должное этому городу: галушки тут просто превосходные. Поэтому всем любителям вкусно и плотно поесть - только в Полтаву. И никуда больше.

Карпаты

Затеряться в хижине на склоне горы, пойти в поход, насладиться фирменной ухой и баношем - все это вы можете сделать в любое время года. Но лучше всего - в День всех влюбленных. Красота природы не сможет вас оторвать взгляд от лесов и друг друга.

Напомним,