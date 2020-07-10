ТОП-5 фактов, которых вы не знали об Алиссе Милано

10 июля 2020 22:30 Александр Кива
ТОП-5 фактов, которых вы не знали об Алиссе Милано
Алисса Милано
пресс-служба

Алисса Милано – известная американская актриса с итальянскими корнями.

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Несмотря на то, что Алисса за время своей актерской карьеры сыграла множество ролей, наши зрители запомнили ее именно по роли Фиби Холливелл в сериале «Все женщины – ведьмы».

Но что еще мы знаем об Алиссе?

Факт №1

В начале актерской карьеры Алисса параллельно занималась пением, и стала очень известной… в Японии. С 1989 по 1992 год Алисса Милано активно работала над тем, чтобы завоевать японский музыкальный рынок. В стране восходящего солнца она записала целых пять музыкальных альбомов! Всего в Японии было продано более миллиона альбомов актрисы – один из них даже стал платиновым.

Факт №2

Помимо актерства и пения Алисса Милано выпустила коллекцию нижнего белья. Причем сделала это вместе со своей экранной «сестрой» Пайпер (Холли Мари Комбс). С ней Алисса очень сдружилась во время съемок сериала «Все женщины ведьмы». Да так, что к пятому сезону сериала девушки стали его продюсерами, и решили, не теряя момент, выпустить свою линию нижнего белья для всех поклонниц «ведьм» (и не только).

Факт №3

У актрисы достаточно редкая фобия – она боится воды. Во время съемок серии «Ведьмин хвост» в сериале «Все женщины – ведьмы» она испытывала большие сложности, но все же, смогла справиться со страхом.

Факт №4

По иронии судьбы, именно Алисса Милано стала прототипом для всеми любимого диснеевского персонажа – русалочки Ариэль. Если присмотреться внимательнее к анимационной героини – у них действительно много общего. На момент создания мультфильма Алиссе было 16 лет. Аниматоры взяли за основу внешность юной актрисы, но изменили цвет волос русалочке (как мы знаем, у Ариэль волосы ярко-красные).

Факт №5

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Алисса очень активно поддерживает благотворительность. Актриса является послом доброй воли Детского фонда ООН от США. Продавая свои фотоработы (да, она еще и фотограф!) Алисса Милано заработала около 50 000 долларов для южноафриканских женщин и детей, больных СПИДом. В рамках своей благотворительной деятельности актриса не раз посещала Анголу, Индию и ряд других африканских и азиатских стран.

Смотрите сериал «Все женщины – ведьмы» с Алиссой Милано в главной роли с понедельника по воскресенье в 11:30 на канале НЛО TV!

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