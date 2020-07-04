Иванна Онуфрийчук влюбилась в Персика

Модель, актриса и ведущая шоу «Без краватки» на НЛО TV Иванна Онуфрийчук всегда спешит домой, потому что там ее ждет красавец-мужчина -- рыжий и… пушистый.

50 км - не расстояние

- В детстве у меня был любимый рыжий пес по имени Бой, который жил у прабабушки, - рассказывает Иванна Онуфрийчук . - Мы с сестрой обожали его. Он был такой умный! Провожал нас до самой школы, гулял с нами, когда ходили к родственникам или по делам. А когда пришло его время, однажды просто исчез, чтобы не видели, как умирает. Для нас это была большая утрата, сильно по нему тосковали. Потом растаял снег, мы обнаружили Боя на соседней улице и снова пережили не самые приятные минуты в своей жизни.После того как мы построили частный дом, у нас было много питомцев. Но больше всего запомнился пес Жук, который сопровождал нас, куда бы ни пошли. Бывало, даже незаметно запрыгивал в автобус или электричку, потом бродил с нами по другому городу, рынкам, а домой возвращались вместе. Сбежать от него было нереально - он обязательно догонял.

Как-то Жук потерялся в районном центре в толпе людей. Мы его звали, искали… Запрыгивая в последний автобус, я, тогда еще маленькая девочка, плакала. Потому что была уверена: больше своего любимца мы не увидим. Ведь расстояние до нашего села - почти 50 км. И вот представьте: спустя пару недель собака появляется на пороге… Как же мы были счастливы! Эмоции просто переполняли. Это же надо - насколько наши любимцы к нам привязаны, что могут проделать такой длинный путь и найти свой дом.

Instagram для кота

Персик появился у меня неслучайно. Знаю, что многие не боятся заводить животных на съемных квартирах. Но хозяева квартир, которые арендовала я, были категорически против любой живности. Поэтому о домашнем любимце могла только мечтать.

К слову, мечтала я именно о рыжем коте - таком же красавчике, как Персик. Но мои друзья, в отличие от меня, хозяев не боялись и при первой же возможности подарили мне котенка. Я взяла его на свой страх и риск и не прогадала - это была любовь с первого взгляда!

Честно говоря, Персика от хозяев прятала долго. Когда они приходили, маскировала его, «договаривалась», чтобы не выдавал себя. Если такое случалось - придумывала истории, что меня просто попросили передержать котика несколько дней. В общем, выкручивались мы с ним как могли. А потом я переехала в собственную квартиру, мы с котом расправили плечи и почувствовали себя свободными. По крайней мере, Персик так точно! (Смеется.)

Теперь он всегда встречает меня с работы, мы вместе засыпаем и просыпаемся. А еще он у меня настоящая звезда - периодически появляется на обложках журналов и в телесюжетах. В прошлом году по многочисленным просьбам подписчиков я завела Персику его собственную страничку в Instagram. Представьте, у него уже 14,5 тыс. подписчиков! Такими темпами скоро и меня догонит.

Мужчинам и попугаям здесь не место

Не скажу, что у моего любимца простой характер. Это достаточно своенравный кот. Я бы даже сказала, ревнивый. Он всегда дает мне понять, какому мужчине стоит поскорее указать на дверь, а с каким можно иметь дело. (Смеется.)

Зато с животными он ладит очень хорошо. Например, с котом моей племянницы - его зовут Кекс, и чихуахуа Ханни моей младшей сестры. Иногда с ними дерется - не без этого, но для него это, скорее, просто игра. А вот с попугаями у Персика не очень складывается - увидев их, почему-то становится нервным и агрессивным.

Со мной Персик всегда нежен. Приходит ко мне в кровать, обнимает и целует по-своему. В общем, всячески поднимает настроение.

«Воспитанием» кота я не занималась. Просто говорю ему, что можно делать, а чего нельзя, хотя он не особо слушает.





И все же пришлось приучить его к тому, что иногда мамы, то есть меня, может не быть дома неделю, а то и две. Когда уезжаю отдыхать за границу, оставляю Персика на людей, которым доверяю. Он к ним уже привык и меньше без меня страдает. А вот я, как бы смешно это ни звучало, всегда скучаю по нему! Даже если вокруг пальмы, океан, красота и спокойствие, на третий день уже начинаю пересматривать его фото и прошу сбрасывать видео, чтобы убедиться, что с котом все хорошо. Трудно оставлять его надолго.

Все в душ!

К счастью, уход за котом не требует каких-то сверхусилий. Его даже выгуливать не нужно, хотя у меня есть специальный рюкзак с иллюминатором для домашнего питомца. Главное, подобрать правильное, сбалансированное питание, сделать все необходимые прививки - да-да, Персик наблюдается у ветврача.

Несколько раз в неделю я обязательно купаю Персика под душем. Смотреть в его несчастные, умоляющие глаза в этот момент, конечно, больно, но что поделать… Иногда начинает вырываться и царапаться. Это и неудивительно: кот у меня - не пловец. (Смеется.)

Жевательные перчатки

Я уверена, что животные не делают пакости просто так. Если Персику вовремя не поменять наполнитель в лотке, все - дело будет сделано в каком-то укромном месте. Такой вот он чистюля! (Смеется.)

Или его ревность. Когда приезжает сестра, бывает, играю с ее собакой, уделяю ей больше времени. И что происходит? То же, что и в ситуации с лотком.

Персик очень игривый. Его любимое дело - нападать из-за угла. Со мной такие трюки не проходят, но если дома появляется кто-то еще… Когда человек проходит мимо укрытия, кот выпрыгивает и хватает за ногу. Куснет игриво - и убегает. В первый раз можно нормально так испугаться!

Есть у Персика еще одна привычка - ему очень нравится запах латекса. Если найдет где-нибудь воздушный шарик или резиновые перчатки для уборки, тут же начинает жевать. Как-то такую перчатку проглотил. Я очень испугалась, сразу отвезла его к ветеринару. К счастью, все обошлось. Теперь приходится контролировать, чтобы подобного больше не повторилось.

<подпись>Текст: Ольга Владимирова