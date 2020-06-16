Тренд в киноиндустрии: фильмы без звезд в кадре и без огромных съемочных групп
Форсаж-9, новая лента о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом, Тихое место 2 с Эмили Блант. Все эти фильмы уже должны идти в кино, но премьеры отложили - из-за карантина.
Наверное, ни одна другая тема за всю историю кино не вдохновляла кинорежиссеров так, как одиночество человека. А сегодня это - необходимость постоянно сидеть дома из-за карантина. Снимают на эту тему все - и любители, и профессионалы. В Интернете можно найти карантинные фильмы ужасов, триллеры, мистику ... По сюжету, основные события чаще всего разворачиваются в четырех стенах дома. Но этого, казалось бы, небольшого пространства вполне достаточно, чтобы там произошло что-то чрезвычайное и даже аномальное! Эту тему детальнее изучили журналисты программы "Утро с Интером".
Когда произошла вспышка коронавирусной инфекции, мы сказали: хорошо, вернемся к самому простому и снимем три минуты ужасов только вдвоем,– рассказывает режиссер.
Написание сценария, операторская работа, монтаж, спецэффекты ... Со всеми этапами кинопроизводства супруги справилось самостоятельно. К тому же - всего за несколько дней! А потом даже сняли "фильм о фильме", чем-то напоминающий мастер-класс по производству самодельного кино.
Фильмы эпохи карантина - это преимущественно короткий метр, на создание которого авторы тратят минимум человеческих и технических ресурсов. Такое кино, скорее всего, никогда не покажут на большом экране, и вряд ли отметят престижной кинопремией. Но все они являются ярким доказательством того, что никакими ограничениями искусство не остановить.