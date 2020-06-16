Тренд в киноиндустрии: фильмы без звезд в кадре и без огромных съемочных групп

Эксклюзив 16 июня 2020 20:30 Юлия Крутиева
Тренд в киноиндустрии: фильмы без звезд в кадре и без огромных съемочных групп
Тренд в киноиндустрии: фильмы без звезд в кадре и без огромных съемочных групп
пресс-служба

Форсаж-9, новая лента о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом, Тихое место 2 с Эмили Блант. Все эти фильмы уже должны идти в кино, но премьеры отложили - из-за карантина.

Читайте такжеТОП-5 персонажей в истории кино, без которых фильмы потеряли бы свою "изюминку"
Кинопроизводство замерло, компании теряют миллиарды долларов! Зато настоящим трендом в мире киноиндустрии в условиях изоляции стали картины, которые авторы создают и без звезд в кадре, и без огромных съемочных групп. О чем и как снимают кино в условиях карантина говорили в эфире "Утра с Интером".

Наверное, ни одна другая тема за всю историю кино не вдохновляла кинорежиссеров так, как одиночество человека. А сегодня это - необходимость постоянно сидеть дома из-за карантина. Снимают на эту тему все - и любители, и профессионалы. В Интернете можно найти карантинные фильмы ужасов, триллеры, мистику ...  По сюжету, основные события чаще всего разворачиваются в четырех стенах дома. Но этого, казалось бы, небольшого  пространства вполне достаточно, чтобы там произошло что-то чрезвычайное и даже аномальное! Эту тему детальнее изучили журналисты программы "Утро с Интером".

Читайте такжеОскар: стало известно, пройдет ли премия в 2021 году
1. Вместо павильонных декораций - комната в собственном доме. Вместо голливудской звезды - жена! Шведский режиссер Дэвид Сандберг снял короткометражку "SHADOWED - SHORT HORROR" -  о женщине, в доме которой разгуливают мистические тени. Это некое продолжение триллера "Не выключай свет", которое Сандберг снял 4 года тому назад.

Когда произошла вспышка коронавирусной инфекции, мы сказали: хорошо, вернемся к самому простому и снимем три минуты ужасов только вдвоем,
– рассказывает режиссер.

Фильмы эпохи карантина / пресс-служба

Написание сценария, операторская работа, монтаж, спецэффекты ... Со всеми этапами кинопроизводства супруги справилось самостоятельно. К тому же - всего за несколько дней! А потом даже сняли "фильм о фильме", чем-то напоминающий мастер-класс по производству самодельного кино.

Читайте такжеЛибуше Шафранкова: удалось ли кумиру миллионов превзойти роль Золушки?
2. А как может выглядеть фантастический боевик, снятый на карантине? Главные роли в такой картине Маршалла Викторе играют ... части тела! Американский режиссер присоединил к мотошлему камеру и на собственной кухне разыграл боевые сцены между пальцами. Так он представляет себе борьбу человека с коронавирусом. Проект назвал "MANO A MANO #FOURWALLSFEST".

Фильмы эпохи карантина / пресс-служба

Читайте такжеМэрилин Монро: мужчины, романы, любовь и загадочные обстоятельства гибели секс-символа
3. В Украине 18 режиссеров снимали карантин-сериал "За окном" - о жизни украинцев в условиях изоляции. Все события - комические, трагические, мистические - происходят в квартирах актеров, играющих в картине. А все съемки велись дронами через окна - чтобы операторы не нарушали режим изоляции. Проект назвали "ЗА ОКНОМ. НА ПИВО С ДРУГОМ".

Фильмы эпохи карантина / пресс-служба

Фильмы эпохи карантина - это преимущественно короткий метр, на создание которого авторы тратят минимум человеческих и технических ресурсов. Такое кино, скорее всего, никогда не покажут на большом экране, и вряд ли отметят престижной кинопремией. Но все они являются ярким доказательством того, что никакими ограничениями искусство не остановить.

Облако тегов

Интер кино фильм премьера карантин карантин что посмотреть Что посмотреть на карантине

Материалы по теме

ТОП-5 персонажей в истории кино, без которых фильмы потеряли бы свою "изюминку"
Киноперсона

ТОП-5 персонажей в истории кино, без которых фильмы потеряли бы свою "изюминку"Эксклюзив
Стосується кожного: Убийца со справкой (эфир от 16.06.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Убийца со справкой (эфир от 16.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.06.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.06.2020)
ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете
Психология

ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете

Популярное на сайте

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №6 - смотреть онлайн

Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №6 - смотреть онлайн
Готовим вместе: Диетические блюда (эфир от 14.06.2020)

Готовим вместе: Диетические блюда (эфир от 14.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK