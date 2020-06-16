Тренд в киноиндустрии: фильмы без звезд в кадре и без огромных съемочных групп

Тренд в киноиндустрии: фильмы без звезд в кадре и без огромных съемочных групп

Форсаж-9, новая лента о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом, Тихое место 2 с Эмили Блант. Все эти фильмы уже должны идти в кино, но премьеры отложили - из-за карантина.

Кинопроизводство замерло, компании теряют миллиарды долларов! Зато настоящим трендом в мире киноиндустрии в условиях изоляции стали картины, которые авторы создают и без звезд в кадре, и без огромных съемочных групп. О чем и как снимают кино в условиях карантина говорили в эфире "Утра с Интером"

Наверное, ни одна другая тема за всю историю кино не вдохновляла кинорежиссеров так, как одиночество человека. А сегодня это - необходимость постоянно сидеть дома из-за карантина. Снимают на эту тему все - и любители, и профессионалы. В Интернете можно найти карантинные фильмы ужасов, триллеры, мистику ... По сюжету, основные события чаще всего разворачиваются в четырех стенах дома. Но этого, казалось бы, небольшого пространства вполне достаточно, чтобы там произошло что-то чрезвычайное и даже аномальное! Эту тему детальнее изучили журналисты программы "Утро с Интером".

1. Вместо павильонных декораций - комната в собственном доме. Вместо голливудской звезды - жена! Шведский режиссер Дэвид Сандберг снял короткометражку "SHADOWED - SHORT HORROR" - о женщине, в доме которой разгуливают мистические тени. Это некое продолжение триллера "Не выключай свет", которое Сандберг снял 4 года тому назад.

Когда произошла вспышка коронавирусной инфекции, мы сказали: хорошо, вернемся к самому простому и снимем три минуты ужасов только вдвоем,

– рассказывает режиссер.

Фильмы эпохи карантина / пресс-служба

Написание сценария, операторская работа, монтаж, спецэффекты ... Со всеми этапами кинопроизводства супруги справилось самостоятельно. К тому же - всего за несколько дней! А потом даже сняли "фильм о фильме", чем-то напоминающий мастер-класс по производству самодельного кино.

2. А как может выглядеть фантастический боевик, снятый на карантине? Главные роли в такой картине Маршалла Викторе играют ... части тела! Американский режиссер присоединил к мотошлему камеру и на собственной кухне разыграл боевые сцены между пальцами. Так он представляет себе борьбу человека с коронавирусом. Проект назвал "MANO A MANO #FOURWALLSFEST".

Фильмы эпохи карантина / пресс-служба

3. В Украине 18 режиссеров снимали карантин-сериал "За окном" - о жизни украинцев в условиях изоляции. Все события - комические, трагические, мистические - происходят в квартирах актеров, играющих в картине. А все съемки велись дронами через окна - чтобы операторы не нарушали режим изоляции. Проект назвали "ЗА ОКНОМ. НА ПИВО С ДРУГОМ".

Фильмы эпохи карантина / пресс-служба

Фильмы эпохи карантина - это преимущественно короткий метр, на создание которого авторы тратят минимум человеческих и технических ресурсов. Такое кино, скорее всего, никогда не покажут на большом экране, и вряд ли отметят престижной кинопремией. Но все они являются ярким доказательством того, что никакими ограничениями искусство не остановить.