Либуше Шафранкова: удалось ли кумиру миллионов превзойти роль Золушки?

Фильм Три орешка для Золушки любят и дети, и взрослые. В свое время исполнительница главной роли – Либуше Шафранкова – была настоящим кумиром миллионов.

Эта сказка изменила жизнь девушки – к ней пришли слава, поклонники и внимание режиссеров. А вот удалось ли ей превзойти роль Золушки? В день рождения актрисы об этом говорили в программе "Утро с Интером".

Этой сказке уже более 40 лет, а исполнительницу главной роли – Либуше Шафранкова – и сегодня называют лучшей Золушкой кино! Картину «Три орешка для Золушки» полюбили взрослые и дети во всем мире. Но мало кто знает, что эту сказку мы могли увидеть совсем другой.

Звезда фильма "Три орешка для Золушки" Либуше Шафранкова / kino-teatr.ru

Яркое солнце, цветущие поля и буйство красок летнего леса. Сначала режиссер Вацлав Ворличек именно так представлял съемки этой картины. Но руководство киностудии потребовало ускорить работу. И режиссеру пришлось снимать сказку в разгар зимы. Сыграть Золушку должна была актриса Янина Прейсова, но ей помешала беременность.

19-летнюю Либуше Шафранкову утвердили практически без проб! Она покорила режиссера своей улыбкой. Ко всему прочему, актриса прекрасно держалась верхом. И большинство сцен на коне сыграла без дублеров.

Успех картины принес молодой актрисе настоящую славу, она стала символом женственности и красоты. В родной Чехии ее копировали все девочки! Вскоре Либуше Шафранкова стала одной из ведущих актрис театра в Праге. На сцене девушка встретила любовь – актера Йозефа Абрахама. В 1976 году пара сыграла свадьбу. Вскоре в актерской семье родился сын.

Звезда фильма "Три орешка для Золушки" Либуше Шафранкова / kino-teatr.ru

Даже уже будучи мамой, Либуше Шафранкова продолжала играть сказочных героинь. «Русалочка», «Третий принц», «Соль дороже злата» – это далеко не полный список фильмов, в которых актриса снова воплотила образ принцессы.

В фильмографии Либуше Шафранковой были и серьезные роли: в 1996 году актриса сыграла в чешской картине «Коля», получившей "Оскар"!

Хотя превзойти свою роль Золушки Либуше Шафранковой так и не удалось, свою карьеру актриса считает удачной. В родной Чехии ее любят и уважают .... Сегодня актриса все реже появляется на экране, отдавая предпочтение театральным ролям. Либуше Шафранкова не любит давать интервью и никогда не появляется на светских мероприятиях. Для себя актриса нашла простой рецепт счастья: домашний уют, семейные вечера и любимый человек рядом.