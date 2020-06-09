Либуше Шафранкова: удалось ли кумиру миллионов превзойти роль Золушки?
Фильм Три орешка для Золушки любят и дети, и взрослые. В свое время исполнительница главной роли – Либуше Шафранкова – была настоящим кумиром миллионов.
Этой сказке уже более 40 лет, а исполнительницу главной роли – Либуше Шафранкова – и сегодня называют лучшей Золушкой кино! Картину «Три орешка для Золушки» полюбили взрослые и дети во всем мире. Но мало кто знает, что эту сказку мы могли увидеть совсем другой.
Яркое солнце, цветущие поля и буйство красок летнего леса. Сначала режиссер Вацлав Ворличек именно так представлял съемки этой картины. Но руководство киностудии потребовало ускорить работу. И режиссеру пришлось снимать сказку в разгар зимы. Сыграть Золушку должна была актриса Янина Прейсова, но ей помешала беременность.
Успех картины принес молодой актрисе настоящую славу, она стала символом женственности и красоты. В родной Чехии ее копировали все девочки! Вскоре Либуше Шафранкова стала одной из ведущих актрис театра в Праге. На сцене девушка встретила любовь – актера Йозефа Абрахама. В 1976 году пара сыграла свадьбу. Вскоре в актерской семье родился сын.
Даже уже будучи мамой, Либуше Шафранкова продолжала играть сказочных героинь. «Русалочка», «Третий принц», «Соль дороже злата» – это далеко не полный список фильмов, в которых актриса снова воплотила образ принцессы.
В фильмографии Либуше Шафранковой были и серьезные роли: в 1996 году актриса сыграла в чешской картине «Коля», получившей "Оскар"!