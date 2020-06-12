Утро с Интером: обед с жирафом, 5G в Украине, 140 млн.долларов за Черный квадрат Малевича
Мы настолько перекормлены информацией, что иногда не успеваем уловить, увидеть что-то важное, забавное или просто интересное для общего развития. Несколько сюжетов Утра с Интером, которые стоит посмотреть.
В Украину возвращается техосмотр частных автомобилей! Когда он может начаться и кто - в зоне риска? А еще - сможет ли ваш автомобиль пройти этот техконроль?
Как делают ПЦР-тесты на дому? "Выездные мобильные бригады" - это новое словосочетание появилось в активном употреблении украинцев несколько месяцев назад. По распоряжению МОЗ, такие формирования созданы при каждой центральной районной больнице. Для чего они и как работают - в эксклюзивном интервью рассказала медик одной из таких бригад в Луцке.
Покорить Африку? Легко! Двое украинцев на автомобиле, который они нежно называли "Мурзик", сделали это. Путешественники проехали вдоль океана около 50 тысяч километров, побывали в 34 странах. Пробовали блюда местной кухни, общались с людьми - и обо всех своих приключениях уже рассказали журналистам.
А чехи предлагают обедать с жирафами! Или позавтракать в компании сурикатов! Необычное и весьма оригинальное развлечение предлагает своим посетителям один из зоопарков в Чехии. Таким образом администрация зверинца пытается наверстать упущенные из-за карантина средства. Как проходит трапеза с животными? Давайте посмотрим.
В отпуск - за границу. Из-за карантина многие решили, что в этом году любые путешествия в другие страны можно даже не планировать. Но накануне лета об открытии границ заявили сразу несколько туристических стран. Правда, в каждой действовать определенные ограничения. "Утро" начинает цикл сюжетов о том, в каких странах и по каким правилам будет проходить "Сезон отпусков" 2020 И сегодня мы отправляемся в колоритной и неповторимой Грузии.
Напомним,