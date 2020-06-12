Утро с Интером: обед с жирафом, 5G в Украине, 140 млн.долларов за Черный квадрат Малевича

Обед с жирафом, 5G в Украине, 140 млн. за Черный квадрат Малевича: 8 самых интересных сюжетов от "Утра с Интером"

Мы настолько перекормлены информацией, что иногда не успеваем уловить, увидеть что-то важное, забавное или просто интересное для общего развития. Несколько сюжетов Утра с Интером, которые стоит посмотреть.

Безопасно ли купаться и какими будут правила пляжного сезона? Летняя жара - переполненные пляжи! И неважно, что карантин продолжается, а пляжный сезон еще официально не открыт. У моря в Одессе, возле Днепра в Киеве людей уже так много, что создается впечатление, будто о режиме изоляции отдыхающие даже не слышали. Журналисты выяснили, разрешено будет купаться в этом году? И как быть с масочным режимом на пляже?

В Украину возвращается техосмотр частных автомобилей! Когда он может начаться и кто - в зоне риска? А еще - сможет ли ваш автомобиль пройти этот техконроль?

Как делают ПЦР-тесты на дому? "Выездные мобильные бригады" - это новое словосочетание появилось в активном употреблении украинцев несколько месяцев назад. По распоряжению МОЗ, такие формирования созданы при каждой центральной районной больнице. Для чего они и как работают - в эксклюзивном интервью рассказала медик одной из таких бригад в Луцке.

140 млн долларов - за "Черный квадрат"! Легендарную картину нашего земляка, художника-революционера Казимира Малевича, эксперты считают одной из самых дорогих в мире. При этом, сколько существует "Черный квадрат" - а ему исполнилось на этой неделе 95 лет - столько вокруг него идут споры: это вообще-то шедевр или провокация? О картине, окутанной множеством тайн, - расскажем в следующем сюжете.

Покорить Африку? Легко! Двое украинцев на автомобиле, который они нежно называли "Мурзик", сделали это. Путешественники проехали вдоль океана около 50 тысяч километров, побывали в 34 странах. Пробовали блюда местной кухни, общались с людьми - и обо всех своих приключениях уже рассказали журналистам.

Защита от влияния мобильной связи 5G. В сети появляется все больше объявлений, авторы которых продают eустройства. которые якобы должны уберечь от излучения новой технологии. Ведь связь нового поколения - невидимый убийца, к тому же - распространяет коронавирус! Так считают сторонники теории заговоров. ВОЗ такие заявления называет фейком и советует не доверять утверждениям конспирологов. А что говорят украинские специалисты? И когда 5G придет в Украину?

А чехи предлагают обедать с жирафами! Или позавтракать в компании сурикатов! Необычное и весьма оригинальное развлечение предлагает своим посетителям один из зоопарков в Чехии. Таким образом администрация зверинца пытается наверстать упущенные из-за карантина средства. Как проходит трапеза с животными? Давайте посмотрим.

В отпуск - за границу. Из-за карантина многие решили, что в этом году любые путешествия в другие страны можно даже не планировать. Но накануне лета об открытии границ заявили сразу несколько туристических стран. Правда, в каждой действовать определенные ограничения. "Утро" начинает цикл сюжетов о том, в каких странах и по каким правилам будет проходить "Сезон отпусков" 2020 И сегодня мы отправляемся в колоритной и неповторимой Грузии.

Напомним,